Evenepoel logra la victoria en los Alpes en una etapa marcada por la retirada de Vingegaard

Evenepoel, tras terminar la etapa EFE

En un final mano a mano entre campeones, el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) logró un triunfo "mundial" ante el líder esloveno Tadej Pogacar en la cima de Plateau de Solaison, primer gran examen en los Alpes que registró la caída y retirada del danés Jonas Vingegaard y el traspié del español Juan Ayuso, lejos de los mejores.

Evenepoel (Aalst, 26 años) echó un pulso desigual contra Pogacar y su compañero mexicano Isaac del Toro en la subida al Plateau de Solaison. La idea del UAE era la victoria de Del Toro y ponerlo en el podio, pero el belga doble campeón olímpico aguantó la rueda de ambos y frustró cualquier estrategia para batirlo.

Del Toro no puede rematar y Evenepoel para los pies a Pogacar

Ya segundo en la general tras la caída y retirada de Vingegaard, el triple campeón mundial de crono sumó su tercera victoria en el Tour, la primera en línea, y además en montaña con final en alto. El éxito como vencedor de la decimoquinta etapa lo rubricó con un tiempo de 4h.23.09, a una media de 41,9 km/h.

"Se me desbordan las emociones, me sentí mal al principio, pero he corrido mejor que nunca. Siempre me critican porque no subo bien, pero he demostrado hoy he demostrado lo contrario. Confío en mí y esto significa muchísimo, es una revancha en cierto modo. Lamento la retirada de Vingegaard", dijo un emocionado Evenepoel.

Pogacar, quien permitió dos ataques finales frustrados de Del Toro, reaccionó tras la rueda de Evenepoel cuando el belga atacó a 150 metros de la línea, pero se quedó sin la quinta victoria. El mexicano incluso terminó cediendo 6 segundos, pero es tercero en la general.

La pelea organizada por el UAE, Pogacar y Del Toro dejó heridos. El francés Paul Seixas no pudo seguir a los mejores cuando atacó Pogacar a 7,7 km de meta y se dejó 58 segundos, además del maillot blanco de mejor joven, que se puso en el podio Del Toro. El mismo tiempo perdió Lipowitz, ambos superiores a Juan Ayuso, el más perjudicado, a 2 minutos de Remco.

Los planes de Pogacar no salieron a satisfacción, pero llegará a la segunda jornada de descanso con una renta muy jugosa que le permite soñar con su quinto título del Tour. Ahora, sin Vingegaard, Evenepoel le sigue a 5 minutos y Del Toro a 5.58. Paul Seixas es cuarto a 6.23, Lipowitz quinto a 6.48 y Juan Ayuso baja a la sexta plaza a 7.28.

"Fuimos por la victoria y no fue posible obtenerla, pero tenemos el maillot blanco. Ha sido un día triste por la caída de Jonas Vingegaard, es un gran corredor y ahora el Tour ne será lo mismo sin él", dijo Pogacar en meta.

La decimoquinta etapa del Tour de Francia, disputada entre Champagnole y el Plateau de Solaison, de 183,9 km y casi 4.000 metros de desnivel, quedó para el recuerdo por la caída y retirada de Vingegaard y el hecho de ver a Pogacar perder un duelo directo con un rival.

Noche de vampiros y etapa agitada

Desde Los Vosgos a los Alpes, día importante con la primera gran cita con final en alto del Tour. Algunos nombres ilustres salieron con el sueño alterado, como Pogacar y Vingegaard, ya que ambos recibieron la visita de los "vampiros" para someterse a controles antidopaje en plena madrugada. El líder a las 5 horas, el danés a las 2. Con más o menos humor se lanzaron desde Champagnole, "La perla del Jura", junto a los 169 componentes del pelotón.

Jornada que siguió el guion de las etapas anteriores, múltiples ataques, esprint intermedio que se llevó Philipsen ante Pedersen y formación de una numerosa escapada. En el km 87 se marcharon 24 hombres. Nivel en el proyecto, con Adam Yates como emisario de Pogacar y Campenaerts y Armiral, de Vingegaard.

También se apuntaron a la expedición los habituales del Movistar García Pierna y Einer Rubio, y Balderstone (Caja Rural), y Egan Bernal. El mejor de todos, como siempre, Tom Pidcock, noveno en la general a 7.59. El futuro de la fuga sembró dudas, ya que careció de armonía, se liaron "a palos" provocando cortes y, además, el UAE y el Visma marcaron líneas rojas para disputarse la etapa.

Pidcock rompe la fuga en el Col de la Croisette y el Visma controla

La revolución en la fuga la organizó Pidcock, infatigable, atacando de inicio en el corto pero duro Col de la Croisette (1a, 4,7 km al 11,2), donde el doble campeón del mundo y olímpico de BTT seleccionó a 6 hombres, entre ellos Quinn Simmons, el "hippie del pelotón", siempre guerrero, quien cruzó el alto con una pequeña ventaja sobre los perseguidores.

En la bajada de nuevo se unieron 5 corredores camino del tercer escollo del día, la Cota du Mont (3a), también corta, apenas 2 km, pero dura de pelar al 8 por ciento de desnivel. En la cima el grupo principal apenas había rebajado 15 segundos, pero el Visma iba tirando a bloque con 6 corredores, un claro mensaje sobre las intenciones de Vingegaard en el último puerto.

La caída de Vingegaard duele en el pelotón

La caída y retirada de Vingegaard consternó al pelotón. Una peligrosa curva revirada a 22 km de meta fue la trampa maldita para varios corredores. La peor parte fue para el ciclista danés, quien se dejó la clavícula derecha contra el bordillo de la acera. Mala pinta el golpe, directo a la ambulancia con la clavícula rota. Nunca se había retirado del Tour.

El pelotón esperó en un principio una recuperación del danés que nunca llegó, ya que se subió enseguida a una ambulancia con la clavícula derecha seriamente dañada. Siguió la carrera lanzada hacia el último puerto del día, el inédito en el Tour Plateau de Solaison.

La fuga se presentó a pie de puerto con el suizo Mauro Schmid con ligera ventaja, pero Simmons se fue s por él apenas empezó el ascenso de 11,3 km al 9 por ciento hasta la cima del Plateau de Solaison. El campeón de Estados Unidos se fue a por la etapa, pero se avecinaba una nueva tormenta de Pogacar.

La maquinaria de Pogacar arrasa

A 7,5 km de meta, Pogacar metió la directa, se llevó a Del Toro y Remco, los tres neutralizaron a todos los fugados del día y alejaron al resto de los rivales del top 10. Otra página de superioridad absoluta del rey esloveno, aunque al final el actor principal fue Remco Evenepoel. Esta película no se ve todos los días.

Descanso ante la semana definitiva

El Tour de Francia disfrutará este lunes de la segunda y última jornada de descanso antes de afrontar la recta final de la prueba que finalizará en París el domingo. Este martes, vuelta a la actividad con la contrarreloj individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.