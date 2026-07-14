Pogacar monta otra fiesta en Le Lioran

Tadej Pogacar celebra su triunfo de etapa en la meta de Le Lioran GUILLAUME HORCAJUELO

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se hizo dueño del Macizo Central y con una nueva demostración en solitario se sumó a la fiesta nacional del 14 de julio como vencedor de la décima etapa del Tour de Francia disputada entre Aurillac y Le Lioran, de 166,6 km, la número 24 en su historial que le permitió acercarse aún más a su quinto título.

Amo y señor del Tour, Pogacar (Klanec, 27 años) volvió a ganar un 14 de julio, como en 2021, una vez más con un ataque lejano a 16 de meta, en la subida al Col de Pertus, a 16 de meta. Sin oposición, con los rivales resignados a ser testigos lejanos de sus obras maestras, Pogacar entró en la meta para celebrar su etapa 24 en el Tour.

Otro paso hacia el objetivo del quinto título en una jornada de montaña marcada que rubricó en 3h.58.08, a una media de 42 km/hora. El destrozo no fue gigantesco, pero volvió a hundir moralmente a los rivales. Evenepoel le siguió a 32 segundos, Seixas y Lipowitz a 34, Ayuso, entre los mejores, a 38 y dueño del maillot blanco, y el más perjudicado Jonas Vingegaard a 44.

La venganza de Pogacar sobre Vingegaard fue contundente. Aquel 2024 el doble campeón del mundo claudicó ante el danés. Fue su última derrota en el Tour. Desde entonces, hasta hoy, dura su legislatura, gobierna con mano de hierro.

En la general se alejan los teóricos enemigos. Pogacar ya cuenta con una ventaja nunca conocida en la décima etapa del Tour. Tiene 3.36 minutos sobre Vingegaard, 4.06 respecto a Evenepoel, 4.22 a Ayuso, quien ganó un puesto con el batacazo del mexicano Issac del Toro, quien cedió el maillot blanco de mejor joven al de Jávea. También progresa Seixas, quinto a 4.35 y Lipowitz, sexto a 4.44

Esta etapa que recorría el Macizo Central y el departamento de Cantal estaba marcada como una de las más peligrosas y trascendentes. Saliendo de Aurillac, famosa por la fabricación de paraguas, esperaban 7 puertos y 3.800 metros metros de desnivel. Un sube y baja constante, sin respiro, expuesta el día después del día de descanso.

La etapa explotó de salida con incesantes ataques, muchos de ellos, al igual que en la etapa del domingo, con nombres ilustres, como Van der Poel, Carapaz y Evenepoel, lo que obligó al comandante Pogacar a poner orden.

Tardó en formarse la primera fuga, también numerosa y controlada por el UAE, que, tirando a bloque, no permitió que se le fuera la rebelión de las manos. Subiendo Pailherols (3a, 3,1 km al 6,8%) se adelantaron 30 hombres, entre ellos Javier Romeo y García Pierna (Movistar), Ion Izagirre, Paret Peintre, Arensman.

Con la escapada estabilizada, la etapa entró en el sector clave en el corazón del Macizo Central. Javier Romo, extriatleta que se pasó al ciclismo en 2020, se abrió paso en solitario subiendo el Col de la Griffoul (2a, 6 km al 6,7%), en cuya cima pasó el corredor de Villafranca de los Caballeros con 35 segundos sobre el grupo de Valentin Paret Peintre y Baudin y un minuto sobre el pelotón remolcado por el UAE.

UAE fulmina a Romo, Carapaz ataca en el Puy Mary

En ese punto de carrera el UAE dejaba claro que Pogacar estaba interesado en devolverle a Vingegaard la afrenta de 2024, cuando el danés le ganó al esloveno al esprint en Le Lioran, y tal vez la intención de destrozar ya del todo la general.

Nada al azar. Romo soñó en solitario un buen rato. Coronó el Col de Prat de Bouc y la Cota de Murat en cabeza, pero claudicó en las primeras rampas del Puy Mary-Pas Peyrol (1a, 7,7 km al 5,9%), a 38 de meta, dibujando en su rostro una enorme fatiga producto de su audacia. El toledano iba, literalmente, con la lengua fuera.

Más esfuerzo para el UAE. Cazado Romo saltó Carapaz, el combativo del día. En territorio de Auvernia, región de volcanes, el ecuatoriano explotó fiel a su estilo agresivo para cruzar la cima del Puy Mary con 20 segundos de adelanto sobre un grupo principal que pasó a gobernar el Decathlon, con Prodhomme y el propio Paul Seixas.

Pocagar despega en el Pertus y conquista Le Lioran

Como sucedió en 2024, Pogacar soltó el órdago en el Col de Pertus (1a, 4,5 km al 8,3%). El patrón del Tour prendió los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa a 1 km de la cima del puerto y a 16 de meta. Aquel año le pudo seguir Vingegaard, en el presente dejó clavados a todos su rivales, resignados una vez más a ver salir como un cohete al esloveno demoledor.

Un cambio de ritmo volcánico del líder que le permitió atrapar a Carapaz en un santiamén y coronar en solitario, ya desatado, en busca de otro latigazo en la general, en modo exhibición total e incontestable. En la cima pasó el ecuatoriano a 8 segundos, a 20 Vingegaard, Evenepoel, Ayuso y Seixas, y Del Toro a 35.

Uno, el mejor, contra el resto del mundo. Pogacar trepó el Col de Font de Cére (3,5 km al 5,5%) con solvencia, aumentando la renta sobre un grupo con los hombres de la general donde Vingegaard cargó con la responsabilidad para evitar la debacle total.

El esfuerzo de Vingegaard minimizó el destrozo y reventó a Del Toro, pero no fue suficiente para echar el lazo a Pogacar. Los papeles se invirtieron. Victoria numero 124 en el palmarés del doble campeón mundial y cuádruple del Tour, avanzando en su pulso con la historia con la misma facilidad que aniquila a sus rivales.

El Tour de Francia pasará el ecuador de la presente edición con la undécima etapa entre Vichy y Nevers, de 161,3 km, una clara opción para que los velocistas disfruten de la cuarta ocasión para el lucimiento. El trayecto llano tiene 2 cotas de 4a totalmente intrascendentes. El belga Tim Merlier buscará el triplete ante rivales como Olav Kooij, Philipsen ó Mads Pedersen.