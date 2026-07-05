El UAE asalta Montjuic con Del Toro y Pogacar a la cabeza

Del Toro y Pogacar cruzaron la línea de meta en las dos primeras posiciones Yoan Valat

El mexicano Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogacar rubricaron de la mano la exhibición del UAE en Montjuic con una victoria compartida que sentenció la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona sobre 168,5 kilómetrros y tras la que mantuvo el maillot amarillo el danés Jonas Vingegaard.

Del Toro (Ensenada, 22 años), reciente vencedor del Tour de Auvernia, atacó a 500 metros de la meta instalada junto al Estadio de Montjuic, se llevó a rueda a Pogacar y entre ambos tuvieron tiempo para cederse el paso gentilmente para decidir al vencedor.

Vingegaard y el Visma golpean primero Más información

El mexicano estrechó la mano al jefe, pero Pogacar decidió que el ganador debía ser su delfín en el UAE, quien hizo historia en el Tour al volver a poner el nombre de un mexicano como vencedor de etapa. El último en levantar los brazos fue Raúl Alcalá, con sendos triunfos en 1989 y 1990. Del Toro reverdeció laureles 37 años después.

Victoria compartida en una jornada gobernada por el UAE de principio a fin, sobre todo en Montjuic, donde todo se decidió. Se esperaba el ataque de Pogacar, y los demás jugaron a esperar ese momento, pero de ello se aprovechó del Toro para lanzar a su líder y cruzar con él la meta con un tiempo de 3h.40.01 a una media de 46,01 km/hora.

La tercera plaza fue para Remco Evenepoel y la cuarta, para Vingegaard, quien solo cedió respecto a Pogacar los 6 segundos de la bonificación. Cuarto entró el danés Mattias Skjelmose, acompañado por el francés Paul Seixas y español Juan Ayuso, a 3 segundos.

La partida entre los más grandes la ganó esta vez Pogacar, pero Vingegaard, al final más débil que el esloveno, mantuvo el maillot amarillo en el mismo escenario donde lo estrenó el pasado sábado. En la general tiene a 6 segundos al esloveno, a 15 a Evenepoel, Del Toro es cuarto a 16, Ayuso quinto a 19, cediendo el maillot blanco al mexicano, Seixas sexto a 42, Lipowitz octavo a 45, y Pidcock décimo a 1 minuto.

Escapada del Caja Rural

Tarragona lanzó la primera etapa en línea con brío. En la neutralizada Pogacar y Vingegaard compartían una amistosa charla entre sonrisas, en el fondo citándose para el final explosivo que esperaba en Montjuic. El banderazo de salida pronto hizo explotar el pelotón. Ritmo elevado, intentos de fuga, caídas...los nervios del estreno.

Enseguida se formó la primera expedición con tres valientes, uno de ellos del Caja Rural Seguros RGA, el neerlandés Alex Molenaar, ciclista de madre barcelonesa y afincado en Olot (Girona), donde se crió desde los 10 años. Su hermana, Laura Molenaar, es ciclista profesional. En su debut, acabó en Montjuic con el maillot de la montaña, dato histórico para el Caja Rural.

El representante del conjunto navarro se dio a la fuga junto al campeón de Alemania, Felix Engelhardt (Jayco), y al neerlandés Van den Broek (Pic Nic). Luz verde del pelotón, pero con control a cargo del Pinarello de Tom Pidcock, quien en la salida dejó claro que la etapa de Montjuic la tenía en agenda.

Fin a la fuga

La fuga empezó a caer en picado en el ascenso al alto de Begues (2a, 6 km al 5,8). El UAE ya había tomado cartas en el asunto tirando a bloque en la persecución. En la cima la renta era de apenas 25 segundos, y los velocistas ya sufrían los rigores de la subida, como Gaviria, De Lie, Girmay, Trentin y Fretin.

Fuga sentenciada para los debutantes Molenaard y Engelhardt, fin de un sueño imposible a 31 km de meta, en la entrada a Barcelona, donde ya se libraba la batalla por la colocación para la guerra de Montjuic, al circuito que incluía un triple ascenso al Castillo de Montjuic (3a, 1,6 al 8,7), luego un descenso de 1 km y un repecho final de 600 metros hasta el estadio olímpico.

Exhibición en Montjuic

La "clasica de Montjuic" empezó torcida para Seixas por problemas mecánicos. La joya gala hubo de parar hasta para cambiar su bici por la de Paret Peintre. El pelotón volaba con0 los favoritos en cabeza en amplia procesión, entre marcajes estrechos. Tensión al alza.

Pogacar, tocado con el maillot de puntos rojos, eligió a McNulty para marcar el ritmo en el primer ascenso al Castillo de Montjuic, símbolo del ciclismo catalán y de la Volta. Vingegaard y el Visma dejaban la "tostada" al gran rival.

UAE inició la segunda vuelta con el mismo esquema e idéntica situación de carrera. Mcnulty volvió a pasar en cabeza por la cima del castillo. El jefe no se movía, los demás miraban y esperaban. Todo explotó en el último repecho con el estadio a la vista.

Atacaron de lejos Carapaz, Johannessen y lo intentó Skjelmose, pero ya era tarde. Solo lograron encender la estrategia final del UAE. Del Toro arrancó a 500 metros de la línea, le siguió Pogacar y entre los dos se hicieron una foto para la historia.

Del Toro volvió a dar brillo al ciclismo mexicano. Junto a Miguel Arroyo y Raúl Alcalá compone el trío de participantes en el Tour en toda su historia. Temporada tremenda del ciclista de Ensenada, ya con 30 triunfos en su palmarés. Ganó el Tour de los UAE, la Tirreno Adriático y el Tour de Auvernia. Acaba de poner su firma en la histórica "montaña" mágica de Barcelona.

Etapa 3

Después del explosivo comienzo en Barcelona, el Tour entra en su territorio natural con la tercera etapa entre Granollers y Les Angles, de 195,9 km, pendiente de posible cambios por el incendio que afecta a la zona pirenaica de Trévillach.

Si no hay alteraciones, aparecerá ya la montaña con la primera meta elevada, una cota de tercera de 1,7 km al 6,7, suficiente para que los favoritos vuelvan a medir sus fuerzas.

De inicio el pelotón afrontará el ascenso a Sant Feliú de Codines (3a, 8,2 km al 4,5), pasado el ecuador del trayecto estará el Col de Toses (1a, 9,4 km al 6,6), y antes del ascenso final el Col du Calvaire (3a, 11,5 km al 4,2). Nadie se fía de esta etapa, que promete fuertes emociones.