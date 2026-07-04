Vingegaard y el Visma golpean primero

Vingegaard y el Team Visma a su paso por la Sagrada Familia Yoan Valat

Tres años después de su hazaña en el Tour 2023, el danés Jonas Vingegaard volvió a enfundarse el maillot amarillo de la grande boucle en la “montaña mágica” de Montjuic al conducir al Visma hasta el triunfo en la contrarreloj por equipos inaugural, por lo que ganó la primera batalla al gran rival a batir, el esloveno Tadej Pogacar.

La crono inicial por equipos que tuvo a Barcelona como escenario de lujo con un monumental recorrido de 19,6 km entre la playa y la montaña de Montjuic, encumbró de nuevo a Vingegaard (Hillerslev, 29 años), ganador de dos Tour y aspirante al tercero en el presente ejercicio. En el primer combate con el UAE y el máximo favorito Tadej Pogacar, el nórdico volvió al amarillo que le negó el esloveno desde 2023.

Vingegaard marcó el tiempo del equipo en 21.47 minutos, a una media de 54 km/hora. Después de ser lanzado por su compañero Piganzoli, el danés remató la faena volando en la última subida para dar el triunfo al Visma. Todo un idilio del nórdico con Cataluña, ya que el ganador del Giro, poco antes ganó antes la Volta.

Esta marca levantó de la silla caliente por 8 segundos al Ineos de Filippo Ganna, el doble campeón del mundo que ya se veía primer líder con la camiseta tricolor de campeón de Italia. La tercera plaza fue para el UAE de Tadej Pogacar, quien también asumió el liderazgo del equipo para detener el reloj a 12 segundos de Vingegaard.

La representación española dio la de cal con la gran crono de Juan Ayuso, quien en su Barcelona natal condujo al Lidl Trek hasta la cuarta plaza, a 15 segundos del Visma. El de Jávea superó al Red Bull del doble campeón olímpico Remco Evenepoel y al Decathlon de Paul Seixas. Vingegaard saldrá de amarillo en la segunda etapa. Ganna le sigue a 8 segundos, Pogacar a 12, Ayuso a 16, Evenepoel a 19 y el mexicano Isaac del Toro a 26. Dentro del top-10 el francés Seixas, a 39.

A las 17.00 horas, con puntualidad taurina, se alzó el telón del Tour 2026 con el Caja Rural Seguros RGA a escena. Ocho hombres entusiasmados por su debut en el Tour cumplieron en su puesta de largo marcando el primer registro, 22.59 minutos. Llegó en solitario el neerlandés Alex Molenaar. “Contentos con el debut, además hemos ganado a varios equipos”, valoró el director, “Josemi Fernández”.

Desde la rampa situada junto a la playa del Fórum se fueron lanzando las escuadras en una modalidad con nuevas reglas. El tiempo del equipo lo marcaría el primer corredor que cruzara la meta, pero cada ciclista tendría el tiempo que hiciera en el plano individual.

Calambres

La salida de Movistar fue esperanzadora, marcando el mejor tiempo al paso por la Sagrada Familia, la mitad del recorrido, pero poco después el líder del equipo, el belga Cian Uitjdebroeks se mostró incapaz de seguir el ritmo de sus compañeros, hasta el punto de perder un minuto en la línea de meta de Montjuic.

El equipo perdió la concentración por el hundimiento del líder, afectado por los calambres, consecuencia de un inicio explosivo en la parte llana. Peor comienzo posible para Uitjdebroeks, alejado de su objetivo de alcanzar un top-10 en París. Un batacazo inesperado a las primeras de cambio. Raúl García Pierna trató de remolcar al jefe, pero el naufragio fue inevitable, y el belga solo se quedó sufriendo su miseria.

Filippo Ganna irrumpió con un tiempo que parecía casi insalvable y puso a su equipo a la espera. El gigante de Verbania esquivó la amenaza del Alpecin de Van der Poel y al Decathlon de Seixas, pero el duelo se vivía con los dos últimos equipos en salir, Visma y UAE.

El grupo de Vingegaard mantuvo hasta cuatro hombres hasta la última subida. Piganzoli resistió con su jefe hasta que éste se levantó de la bicicleta para firmar la victoria grupal y recuperar el maillot amarillo que no vestía desde aquella tarde en París, año 2023.

El consuelo para Pogacar, vestir en la segunda etapa el maillot de la montaña en la segunda etapa, en la que el colombiano Egan Bernal llevará el verde por marcar el Ineos el mejor tiempo en el paso intermedio y Juan Ayuso el blanco de mejor joven.

Barcelona se convirtió así en el epicentro del ciclismo por una tarde. En sus calles se reunieron alrededor de 120.000 personas que, a pesar de la ola de calor presente en el país, no quisieron perderse la puesta de largo del Tour de Francia en la ciudad condal.

“Es formidable vestir de amarillo tres años después”

Vingegaard se vistió de amarillo 3 años después GUILLAUME HORCAJUELO

El danés Jonas Vingegaard, primer maillot amarillo del Tour de Francia de 2026, aseguró que haber conseguido el liderato le da más fuerzas para tratar de conservarlo hasta París, donde aspira a conseguir su tercera victoria en la ronda gala.

“La batalla está lanzada”, dijo el danés en un claro mensaje al esloveno Tadej Pogacar, al que aventajó en 12 segundos al término de una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona en la que cada corredor acabó con el tiempo que marcó en meta.

“Es formidable volver a vestirme de amarillo tres años después, este es uno de los maillots más codiciados del ciclismo. Es verdad que es solo la primera etapa y que queda mucha ruta por delante, pero voy a disfrutar de cada jornada que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo vestirlo en París”, dijo el ciclista del Visma. “Este es un paso para tratar de ganar la carrera. El equipo ha hecho un trabajo formidable, hemos corrido muy bien y todos mis compañeros merecen esta victoria”, indicó

El ganador de las ediciones de 2022 y 2023, que no vestía el maillot amarillo desde el podio de París de aquel segundo año, reconoció que no será fácil mantenerlo tras la etapa de este domingo, también con final en la montaña de Montjuic tras 168,5 kilómetros. “Es una buena etapa para Pogacar, voy a intentar no perder su rueda. El Tour ha comenzado, la pelea ha comenzado”, indicó el ciclista danés.

Buen estreno del Caja Rural

El Caja Rural Seguros RGA ha tenido el honor de abrir el telón de la 113 edición del Tour de Francia en la contrarreloj por equipos de 19,6 km que se disputa en Barcelona, en la que el conjunto navarro, debutante en la “grande boucle”, marcó un registro de 22.59 minutos, a una media de 51,133 km/hora.

La formación fue perdiendo unidades a medida que se aproximaba la meta situada junto al Estadio Olímpico de Montjuic, y fue el neerlandés Alex Molenaar quien cruzó la meta en primer lugar, dando tiempo al equipo.

El director del Caja Rural, José Miguel Fernández, valoró el estreno en el Tour de manera positiva. “Nos hubiera gustado tener algún corredor más al final, pero nos hemos adaptado a las circunstancias de dar tiempo al equipo con el paso del primer corredor, son las normas de la organización. Como no tenemos a nadie para la general hemos luchado contra nosotros mismos y creo que el inicio es para estar contentos. Hemos ganado a varios equipos”, dijo en meta el técnico español.

El equipo finalmente se sitúa en la octava posición de la clasificación general grupal, a 2:55 del Ineos y como mejor equipo español.