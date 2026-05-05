La francesa Cedrine Kerbaol se impone en A Coruña

Cedrine Kerbaol a su paso por el Paseo Marítimo de A Coruña Carlota Blanco

Con un decidido y potente ataque a menos de 2 kilómetros de meta, una vez pasada la zona de los adoquines de O Portiño, la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education) levantó los brazos en la avenida de La Habana al llevarse un justo premio como vencedora en solitario de la tercera etapa de la Vuelta a España, de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña, en la que mantuvo el maillot rojo de líder la alemana Franziska Koch (FDJ).

Todo apuntaba a un sprint, pero se negó a ese desenlace Cédrine Kerbaol (Brest, 24 años), quien decidió atacar abriendo un puñado de segundos y se presentó en meta eufórica, celebrando la décima victoria de su palmarés. Ya ganó en el Tour y sólo le queda coronarse en el Giro.

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Kerbaol se llevó el premio de la valentía. Experta y laureada en los Mundiales de relevos mixtos, alzó los brazos con un tiempo de 3h.14,17, a una media de 37,4 km/h, relegando a la gran favorita, la belga Lotte Kopecky (SD Worx), y a la canadiense Sarah Van Dam (Visma). Las españolas quedaron de nuevo entre las grandes. Paula Blasi fue quinta y Mavi García, novena.

En la general Franziska Koch sigue al frente, con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky y 4 respecto a Kerbaol. Blasi es novena a 18 segundos y, cotizando al alza, Mavi García es decimocuarta con el mismo tiempo.

La belga Vervloet (Lotto Interarché) y la australiana Wilson-Haffenden (Lidl Trek) fueron las encargadas de animar una etapa de desgaste con más de 2.000 metros de desnivel positivo. El dúo acumuló 3 minutos de ventaja a mitad de carrera, mientras que el FDJ Suez liderado por Franziska Koch mantenía el control de la fuga.

La aussie se quedó sola a 39 kilómetros de meta. La campeona australiana de crono, de 20 años, se rebeló contra la lógica, defendiendo una renta de 2 minutos que dio trabajo a un pelotón reducido remolcado por el Visma.

Al paso por el sprint de Arteixo, la aventura ya estaba sentenciada. El FDJ activó el protocolo de caza con la francesa Marie Le Net tirando a fondo, limando segundos a cada pedalada. A 15 kilómetros de A Coruña comenzó el capítulo definitivo con el grupo principal en la pelea.

La etapa invitaba a varias opciones para su resolución, como un esprint o un ataque por sorpresa. Alicientes no faltaban. Había repechos exigentes e incluso adoquines para aderezar un desenlace interesante. En la primera subida (2,5 kilómetros al 6 %) atacó la polaca Niewiadoma, una aceleración que redujo el grupo principal a 23 unidades. El siguiente repecho lo dirigió el SD Worx.

Cerca de la cima volvió a atacar Niewiadoma, pero no tuvo licencia para rematar la iniciativa en solitario. Con A Coruña a la vista, la suerte parecía estar echada. Pero salió disparada Cédrine Kerbaol. Nadie reaccionó, abrió un pequeño hueco y se vino arriba. El órdago tuvo premio.