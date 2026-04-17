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Ciclismo

Adam Yates no falla en la cima de Cabeza de Meda: victoria y liderato

Este sábado concluye la prueba gallega en Santa Trega

Efe
17/04/2026 19:33
Yates venció la cuarta etapa de O Gran Camiño
Yates venció la cuarta etapa de O Gran Camiño
O GRAN CAMIÑO
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El británico Adam Yates cumplió los pronósticos y se impuso este viernes en la etapa reina de O Gran Camiño, con la subida final al Alto de Cabeza de Meda, donde descolgó a sus principales rivales para vestirse, por primera vez, el maillot amarillo.

El líder de UAE Team Emirates XRG confirmó que es el ciclista más fuerte de la carrera gallega. Un grupo reducido llegó agrupado a la subida final a Cabeza de Meda, de 5,1 kilómetros con una pendiente de 9,4 % de media, pero con rampas de 15 al 18 %.

Por delante resistían Bennett y Schiffer. Hasta que Kevin Vermaerke tensó la carrera a 4,6 kilómetros de meta. Los fugados fueron absorbidos rápidamente. Alessandro Pinarello y Jesús Herrada intentaron saltar del grupo, pero su ataque encontró la respuesta de Adam Yates.

El británico arrancó a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie consiguió seguirle. Lo intentó el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero fue imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la etapa como líder.

A la quinta y última etapa entre As Neves y el Monte Trega, sobre 154,7 kilómetros, el líder del UAE llegó con 34 segundos de ventaja sobre Nordhagen y casi un minuto sobre Pinarello. El español Abel Balderstone asciende a la cuarta plaza, a casi un minuto y medio del nuevo líder.

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