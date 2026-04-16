Tomás Pombo, protagonista ante sus paisanos en Carballo

El ayuntamiento de Carballo fue testigo de la salida de la tercera etapa de O Gran Camiño, con meta en Padrón MAR CASAL

Marcaba el reloj del ayuntamiento de Carballo las 13.15 horas cuando, con puntualidad inglesa, arrancaba la tercera etapa de O Gran Camiño. La capital bergantiñana se volcó en una jornada histórica para la localidad, que nunca había acogido una salida o llegada de una carrera profesional. Y que nunca había tenido un ciclista en el pelotón profesional. Ahora, Carballo puede presumir de ello gracias a Tomás Pombo, el gran protagonista de una mañana en la que fue el centro de atención de sus paisanos.

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Pombo nació el 26 de abril de 2006. Tres días antes, Alejandro Valverde ganaba la primera de sus cuatro Lieja-Bastoña-Lieja, la carrera decana del ciclismo mundial, con el equipo con el que ahora el joven carballés debuta en el pelotón profesional. Pombo forma parte del Movistar Team Academy, el equipo continental –tercera categoría internacional– de la escuadra navarra. Una formación mítica, con casi medio siglo de vida –nació en 1980–, y que cualquier aficionado recuerda a través de sus distintos patrocinadores –Reynolds, Banesto, Illes Balears, Caisse d’Epargne y, desde 2011, Movistar– y de sus grandes estrellas: Ángel Arroyo, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Alex Zülle, Abraham Olano, Chava Jiménez, Paco Mancebo, Óscar Pereiro, Purito Rodríguez, Luis León Sánchez, Nairo Quintana o Mikel Landa.

Con solo 19 años, Pombo debuta en O Gran Camiño en el pelotón profesional. Su victoria en la Clásica de Pascua de Padrón en 2025 con el Cortizo le abrió las puertas del Movistar. Después de tres carreras con el segundo equipo –hizo séptimo el pasado fin de semana en Padrón–, tiene la oportunidad de debutar y, además, hacerlo en casa. Un paso más del carballés en su camino hacia un lugar en la élite ciclista.