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Ciclismo | O Gran Camiño

Iván Romeo se exhibe en Padrón; Pinarello es el nuevo líder

El vallisoletano da al Movistar su segundo triunfo consecutivo y regresa de lleno a la lucha por la clasificación general, que ahora encabeza el italiano del NSN de Andrés Iniesta

Agencias
16/04/2026 18:52
Iván Romeo se alza con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada este jueves entre las localidades coruñesas de Carballo y Padrón
Iván Romeo se alza con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada este jueves entre las localidades coruñesas de Carballo y Padrón
EFE/XURXO MARTÍNEZ
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El vallisoletano Iván Romeo firmó este viernes una exhibición en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón sobre 169 kilómetros, para darle al Movistar su segunda victoria consecutiva en la carrera gallega.

Tras tener que abandonar la París-Niza por una caída y sufrir un pinchazo en la crono inaugural que lo alejó de la pelea por el maillot amarillo de O Gran Camiño, Iván Romeo, como ya había hecho ayer en la etapa que ganó su compañero Carlos Canal, hizo una demostración de poderío para descolgar a sus compañeros de fuga, Balderstone y Pinarello, a doce kilómetros de la línea de meta.

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El otro gran triunfador de la jornada fue el italiano Alessandro Pinarello (NSN), que se convirtió en el nuevo líder antes de entrar en las etapas montañosas, empatado a tiempo con el noruego Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) aunque con mejor diferencia por centésimas en el tiempo de la contrarreloj inicial disputada en A Coruña.

Movistar mostró su ambición desde el inicio, controlando la escapada hasta la aproximación al Pico Muralla, una subida de segunda categoría de 10,7 kilómetros al 3,8 por ciento. Davide Formolo marcó el ritmo antes de que Romeo forzase la primera selección, con Adam Yates, Jørgen Nordhagen, George Bennett, Alessandro Pinarello y Abel Balderstone bien colocados.

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Pero a doce kilómetros de la meta, el campeón de España de fondo en carretera pegó el golpe definitivo. Pinarello y Balderstone fueron incapaces de mantener su ritmo y empezaron a ceder tiempo. La renta era mayor sobre el grupo de los favoritos, con Yates, Nordhagen y George Bennett.

A partir de ahí, el ciclista del conjunto telefónico mantuvo un ritmo altísimo para aventajar en 15 segundos al italiano Pinarello y Balderstone en la meta, y casi medio minuto al grupo de los favoritos, lo que le permite mantener vivo su sueño de vestirse de amarillo, del que ahora tan solo le separan 26 segundos.

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CLASIFICACIONES DE O GRAN CAMIÑO

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