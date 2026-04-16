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Ciclismo | O Gran Camiño

Camiño de Ourense: casi 3.000 metros de desnivel y final en alto para la etapa reina

Carlos Canal será esta vez el protagonista en su localidad natal de Xinzo de Limia, que acoge la salida de una jornada con doble ascensión a Cabeza de Meda

Lois Novo
Lois Novo
16/04/2026 21:17
El ciclista del Movistar Carlos Canal, vencedor de la segunda etapa de O Gran Camiño 2026, será el protagonista de la salida de hoy en Xinzo de Limia, su localidad natal
El ciclista del Movistar Carlos Canal, vencedor de la segunda etapa de O Gran Camiño 2026, será el protagonista de la salida de hoy en Xinzo de Limia, su localidad natal
EFE/PEDRO ELISEO AGRELO TRIGO
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La etapa reina de O Gran Camiño tiene preparadas para el pelotón las dos únicas subidas de 1ª categoría de la carrera. Los ciclistas tendrán que afrontar dos ascensiones al alto de Cabeza de Meda por distintas vertientes y en solo 145,7 kilómetros superarán un desnivel positivo de 2.934 metros.

Después del protagonismo para Tomás Pombo en la salida de su localidad natal de Carballo, el turno será hoy para su compañero en el Movistar Carlos Canal. El vencedor de la etapa del miércoles con llegada en la playa de Benquerencia, en Barreiros (Lugo), estará arropado por sus paisanos en la salida de Xinzo de Limia, la población ourensana en la que vino al mundo.

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La doble y diferente subida a Cabeza de Meda, en el municipio ourensano de Xunqueira de Espadañedo, será el momento más importante de la cuarta jornada. El primer paso por la cima (a 34 km de la llegada) se hará por una carretera mucho más larga y menos dura (22,4 km al 4,4%) que la que conducirá a la línea de meta (5,1 km al 9,4%). Será el punto a mayor altitud de O Gran Camiño 2026, con 1.137 metros sobre el nivel del mar.

Entre medias estará la ascensión al alto do Rodicio (6,2 km al 5,2%), con la cumbre a 10 kilómetros de meta. Los tres esprints bonificados se encuentran en los primeros 60 kilómetros de la jornada, en Allariz, Celanova y la capital ourensana.

Perfil de la cuarta etapa de O Gran Camiño 2026, entre Xinzo de Limia y el alto de Cabeza de Meda, en Xunqueira de Espadañedo
Perfil de la cuarta etapa de O Gran Camiño 2026, entre Xinzo de Limia y el alto de Cabeza de Meda, en Xunqueira de Espadañedo
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