Top 10 | Momentos históricos del ciclismo en A Coruña

El suizo Alex Zulle y el entonces alcalde Paco Vázquez en el podio de la primera etapa de la Vuelta de 1993, disputada en A Coruña ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El ciclismo tiene casi 130 años de historia en A Coruña, aunque las carreras profesionales no se han prodigado en demasiadas ocasiones. Esta es la clasificación de los diez instantes más inolvidables que dejaron todas ellas.

10. La neutralización de la crono de O Gran Camiño (2024)

Galicia recupera su carrera profesional tras más de 20 años en 2022 y la prueba vuelve a A Coruña en 2024, con una contrarreloj inicial de 15 kilómetros. Sin embargo, un temporal que deja fortísimos vientos en la ciudad está a punto de provocar su suspensión. Finalmente, se acuerda que los ciclistas salgan con bicicletas convencionales y los tiempos no cuenten para la general.

Joshua Tarling, ganador de la etapa neutralizada en 2024

9. El regreso de Lance Armstrong (1998)

La Volta de 1998 es una de las primeras carreras que disputa el norteamericano tras superar el cáncer de testículos que casi termina con su vida a los 25 años. Aquella ronda gallega arranca en la plaza de María Pita en una jornada con llegada en Ferrol. Aunque no sobresale en las carreteras gallegas, Armstrong se destapa semanas después en la Vuelta, en la que acaricia el podio final.

8. La salida en series de la Vuelta (1989)

A Coruña da por primera vez el pistoletazo de salida a la Vuelta en su 44ª edición con una etapa de 20 kilómetros en la que el pelotón se divide en tres series. El ganador de la más rápida tiene el doble premio de etapa y liderato. Se lo lleva el desconocido belga Marnix Lameire en un día tenso por la lluvia y por las chinchetas que la organización retira del asfalto a minutos de darse la salida.

7. La fuga victoriosa de Felipe Alberdi (1960)

El ciclista vizcaíno se impone en la meta del estadio de Riazor en la segunda etapa de la Vuelta, con salida en Gijón y de 235 kilómetros, al cabo de una fuga en solitario de 175 kilómetros y se viste de amarillo. Es la victoria más importante de la carrera de un especialista en ciclocrós, donde es medalla de plata y bronce en los Campeonatos de España.

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6. La primera llegada de la Vuelta (1936)

Alphonse Schepers se adjudica la 17ª etapa de la segunda edición de la Vuelta, con salida en Ribadeo y llegada en A Coruña, en la calle Juan Flórez junto al colegio Dequidt. Es la primera llegada de la ronda española a la capital herculina y el tercer triunfo parcial del belga en la ronda española tras los que logra en Zaragoza y San Sebastián.

5. La pelea entre Sierra y Arrieta (1995)

La neutralización por el fuerte viento de buena parte de la cuarta etapa de la Vuelta entre Tapia de Casariego y A Coruña provoca fuertes discusiones entre los ciclistas. Dos de ellos, Ramón González Arrieta y el venezolano Leonardo Sierra, se bajan de sus bicicletas y se pelean a la altura de Cortiñán, a unos 20 kilómetros de la llegada. El alemán Marcel Wüst gana junto a la coraza del Orzán.

4. La llegada de la Vuelta por los adoquines de O Portiño (2014)

Las imágenes de la ciudad dan la vuelta al mundo gracias a la espectacular realización televisiva en la 17ª etapa de la Vuelta, cuya entrada se produce por los adoquines de O Portiño. Pese a la dureza de los kilómetros finales, un amplio grupo se disputa la victoria junto a la Casa del Sol, donde se impone el alemán John Degenkolb, que meses después gana Milán-San Remo y París-Roubaix.

3. La caída de Loos y Salvà (1985)

La cuarta etapa de la Vuelta de 1985 sale de Santiago y llega a Lugo, previo paso por A Coruña. En O Portazgo, un perro salta desde su casa y provoca una caída masiva de la que salen malparados Jaume Salvà y el belga Ludo Loos. El doctor Astorqui salva la vida del mallorquín con el boca a boca y una cánula de Guedel, para evitar que se ahogue en su propia sangre.

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2. El vuelo de Alex Zülle (1993)

La Vuelta comienza en A Coruña por segunda vez en cuatro años, esta vez con una etapa prólogo contrarreloj de 10 kilómetros. El especialista suizo Alex Zülle vuela por las calles herculinas a 50,350 km/h de media. En un esfuerzo de poco más de diez minutos (11:55), aventaja en 30 segundos a dos especialistas de la talla de Erik Breukink y Tony Rominger y en 45 a Perico Delgado.

1. El critérium con los ganadores de las tres grandes vueltas (1959)

Charly Gaul, ganador del Giro; Antonio Suárez, vencedor de la Vuelta, y Federico Martín Bahamontes, primer español en ganar el Tour de Francia, compiten en el Critérium de Ases que tiene lugar en la pista de ceniza de Riazor el 24 de agosto de 1959. Los ganadores de las tres grandes de ese año y Jean Robic, vencedor del Tour de 1947, sin embargo, sucumben ante el guipuzcoano Luis Otaño.