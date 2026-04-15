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Ciclismo | O Gran Camiño

Éxtasis gallego en O Gran Camiño con el triunfo de Carlos Canal en Barreiros

El de Xinzo de Limia logra en casa su primera victoria como profesional en una segunda etapa en la que el portugués Rafa Reis escala al liderato

Lois Novo
Lois Novo
15/04/2026 16:00
Carlos Canal, en el podio de la segunda etapa de O Gran Camiño
Carlos Canal, en el podio de la segunda etapa de O Gran Camiño
EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
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El gallego Carlos Canal (Movistar) ganó este miércoles la segunda etapa de O Gran Camiño, disputada entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros, tras imponerse al esprint a sus compañeros de fuga, en una jornada en la que el portugués Rafa Reis se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

El ciclista de Xinzo de Limia culminó un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que tras ganar la contrarreloj en A Coruña cedió el liderato al perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.

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El ciclista del UAE EmiratesXRG fue incapaz de aguantar el altísimo ritmo que marcó Iván Romeo. El ciclista del Movistar realizó un trabajo descomunal para que Canal arrancase a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.

El otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Leis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nélson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).

CLASIFICACIONES DE O GRAN CAMIÑO

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