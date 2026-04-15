Camiño de A Coruña: la tercera etapa va de Carballo a Padrón

Tomás Pombo, ciclista de Carballo que debuta como profesional con el Movistar Team en O Gran Camiño, antes de tomar la salida en la contrarreloj de A Coruña LOIS NOVO

O Gran Camiño regresa este jueves a la provincia de A Coruña, la primera en repetir etapa en una misma edición después de la ampliación de cuatro a cinco jornadas del pasado año, ya que en 2025 el pistoletazo de salida se dio en Portugal.

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La carrera no vuelve a la capital herculina, pero sí cerca de su área metropolitana. Carballo dará la salida a la tercera etapa, la más larga, de 169 kilómetros, cuya meta estará en Padrón, la localidad de mayor tradición ciclista de toda la provincia.

El gran protagonista de la salida en capital de la comarca de Bergantiños será Tomás Pombo. El corredor natural de Carballo, de solo 18 años, debutó este martes como profesional con el Movistar Team, ya que todavía pertenece a la plantilla del Movistar Team Academy, el equipo continental (tercera categoría mundial) en el que se forman los jóvenes valores fichados por la formación telefónica.

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El recorrido alcanza unos respetables 2.470 metros de desnivel acumulado, con dos puertos puntuables. El primero se encontrarán los ciclistas al poco de darse la salida. Es el alto de Campelo (6,8 km al 4%), de 3ª categoría. El otro es el Pico Muralla (2ª, 10,7 km al 3,7%), aunque sus primeros 4 km tienen el 5,8% y se suaviza notablemente en la parte final.

La trampa esta vez será la subida a Formarís (1,3 km al 7%), que no puntúa para la montaña pero sí entrega 3, 2 y 1 segundos a los tres primeros, igual que otros dos esprints en Rois (1,6 km antes) y en Dodro (2,8 km después), lo que promete batalla entre los favoritos.