Álvaro Pino: "O Gran Camiño es un orgullo para todos los que nos gusta el ciclismo"

Álvaro Pino en O Gran Camiño Cedida

Ya han pasado muchos años desde que Álvaro Pino (Ponteareas, 1956) iba sobre la bicicleta y forjaba su leyenda como uno de los mejores ciclistas gallegos de la historia, el último en ganar la Vuelta a España, hace ahora 40 años. Incluso también ha pasado más de una década desde que estuvo al frente del Xacobeo Galicia. Pero en el pelotón de O Gran Camiño, del que es uno de sus principales embajadores, siguen parándole para pedirle fotos. Este martes estuvo en A Coruña y hoy sigue la etapa que lleva la carrera a la provincia de Lugo.

¿Qué significa para usted que se haya recuperado en Galicia una gran vuelta por etapas?

Significa mucho porque yo la corrí siendo ciclista profesional, después hubo un paréntesis grande de muchos años que dejó de hacerse y ahora afortunadamente es una carrera más y un referente a nivel mundial. Está muy bien organizada y está creciendo, ya consolidada en el calendario de la UCI y con mucho margen de recorrido para que en dos o tres años estén los mejores equipos a nivel mundial de los UCI Pro Tour. Solo hay que ver el palmarés de los tres primeros años, el primero ganó Valverde en su año de retirada y los dos siguientes Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia, y eso es un orgullo para todos los que nos gusta el ciclismo.

¿Tenía esa espina?

Sí, efectivamente, porque yo de hecho cuando empecé en profesionales no la había, porque se había perdido, y después tuve la ocasión de correrla tres o cuatro años. Nunca conseguí ganarla pero sí llevarme alguna etapa de las diferentes ediciones, y la verdad es que es una carrera que tiene mucha antigüedad en sus inicios y era una pena perderla.

¿Desde el punto de vista del ciclista, qué es lo que tiene que tener una carrera para ser atractiva?

Lo primero es evidente: un recorrido atractivo. Después que esté bien organizada porque es fundamental para que los equipos acepten venir, sobre todo cuando no tienes el máximo de puntuación, como es este caso, que cuando empiezas estás en una puntuación mínima. Pero aun así, la referencia de los primeros años es que está muy bien organizada y una señal inequívoca de ello es que los mejores quisieron estar aquí. Los grandes equipos a nivel mundial, aunque sea una carrera de muchos puntos, si no está bien organizada intentan no ir aún teniendo obligaciones poniendo cualquier excusa.

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Y desde el punto de vista organizativo, ¿qué es lo más difícil?

Hay muchos factores, pero es fundamental tener seguridad en la carrera, que el recorrido tenga el máximo de seguridad y más por el hecho de que hoy en día la velocidad cada vez es más alta y hay muchísimas caídas y muchísimos accidentes. Es fundamental tener controlado todos los cruces y para eso se necesita mucho voluntariado para poder tener una seguridad máxima dentro de la propia competición.

¿El feedback ha sido bueno estos últimos años?

Hablé con algunos de los equipos que estuvieron estos tres últimos años, con gente del ciclismo de mi época de director deportivo, y estaban encantados. Dijeron que la organización un 10 y los que probaron siguen volviendo. Este año por ejemplo no pudo venir Vingegaard a repetir, pero sí que está el equipo. Además en el ciclismo, lo sé por mi época de director deportivo, funciona mucho el boca a boca. Entre los directores se habla y se dicen unos a otros que en Galicia estuvieron fenomenal.

Uno de los grandes reclamos de Galicia es la gastronomía... ¿Pueden los ciclistas disfrutar de ella?

A los ciclistas les viene complicado... (se ríe). Pero sí que es verdad que hoy en día vienen detrás de ellos un grupo de auxiliares, mecánicos, masajistas, conductores... y ellos sí que disfrutan. De hecho el año pasado me lo comentó el director del equipo Française des Jeux (Groupama) que yo le conocía: '¡Álvaro, que bien se come aquí!'. Y eso son cosas que evidentemente el staff de los equipos sí que lo tienen en cuenta y lo disfrutan. Y también la mayoría de los equipos quedan encantados con los paisajes. Hace dos años vino un equipo australiano y decían que el paisaje era realmente extraordinario, porque la carrera va por unos sitios muy bonitos.

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¿Cómo es la actualidad del ciclismo gallego?

Estamos un poco faltos de lo que todos desearíamos, que tuviéramos a alguien que ocupara el sitio de Óscar Pereiro, de Marcos Serrano, de Blanco Villar... de todos los corredores que estuvimos en profesionales, y ahora mismo estamos un poco cortos. La verdad que hay buenos equipos amateur en Galicia, de lo mejorcito. Está el Cortizo, el Rías Baixas, el Froiz... Pero la mayoría están nutridos de corredores no gallegos. Sí hay algunos, pero seguimos faltos de más y de una gran fiugura. Es cierto que hay bastantes escuelas que están funcionando bien, pero yo creo que las exigencias cada vez son mayores, hay que hacer sacrificios y privaciones, y los chavales están hasta los 15 ó 16 años, pero a partir de ahí, cuando se empieza a tener mucha más exigencia de preparación, de condiciones, de cuidarte, de todo esto, se apartan a un lado y es uno de los problemas que tenemos. El gran referente pienso que es Carlos Canal, que está en el Movistar y compitiendo a nivel UCI Pro Tour.

¿De qué manera O Gran Camiño puede ayudar a dinamizar un poco el ciclismo gallego?

Yo creo que es muy importante, igual que el equipo que tuve la suerte de dirigir, el Karpin Galicia primero y Xacobeo Galicia después, motivó a muchísimos chavales. De hecho prácticamente el 90% del equipo era gallego y eso ilusiona a la gente. Los jóvenes veían que tenían que hacer sacrificios, pero también que tenían una puerta abierta para poder darle el salto a profesional. Si no hay nada es muy complicado dar ese salto salvo que sea un completo crack. Es importantísimo que haya algo, un espejo donde pudieran verse.

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Si estos días un niño asiste como espectador a la carrera y se enamora del ciclismo, ¿qué le recomendaría?

Primero que vaya a un club, porque afortunadamente en Galicia tenemos clubes y escuelas. Después, que al principio se lo tome como algo para disfrutar, para pasarlo bien. Y tercero, que también esté dispuesto a sacrificarse porque si quiere llegar a algo, evidentemente es un deporte duro. Aunque hoy en día todos los son porque la exigencia es máxima. Pero en el ciclismo, si quieres trabajar para el equipo, el esfuerzo individual es cada día porque tienes que salir a entrenar, en Galicia tienes que mojarte muchos días al año y pasar muchas penurias. Pero si te gusta y lo llevas en el ADN, yo creo que no te cuesta. Yo si fuese joven otra vez, intentaría volver a ser ciclista.