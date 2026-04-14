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Ciclismo | O Gran Camiño

Los focos y los grandes favoritos apuntan a Iván Romeo

El español, en la quinielas para abrir O Gran Camino con victoria a los pies de la Torre en una crono que Yates califica como "dura, larga y muy técnica”

María Varela
María Varela
14/04/2026 05:00
Adam Yates, George Bennet, Iván Romeo y Jorgen Nordhagen, en rueda de prensa
Adam Yates, George Bennet, Iván Romeo y Jorgen Nordhagen, en rueda de prensa
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Dos veteranos. Dos con cara de niños. Cuatro de los favoritos a ganar O Gran Camiño tuvieron su primer cara a cara frente a los periodistas. La crono en A Coruña favorece más a unos que a otros. “Seguro que me quitan dos minutos”, bromeaba el neozelandés George Bennett (NSN Cycling Team) haciendo reír al español Iván Romeo (Movistar Team), candidato a estrenar el palmarés en la Torre de Hércules. El británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) tabién pronosticó una etapa dura y el noruego Jorgen Nordhagen (Visma Léase a Bike) señaló que era un día para “tener piernas”. 

“Hoy en día es muy complicado ganar cronos con Remco (Evenepoel), (Joshua) Tarling y todos los especialistas, así que para mí mañana es una gran oportunidad. Además, creo que también puede ser un día clave para la general porque se puede picar bastante tiempo”, afirmó Iván Romeo, de 22 años, que confirmó que tanto él como su formación pelearán por el triunfo final: “Venimos con un equipo muy fuerte a pelear la general, pero primero nos enfocamos en la victoria de etapa y luego ya en lo demás”. 

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Los focos le apuntan para la crono porque el resto de los favoritos no son grandes especialistas. “Va a ser una crono dura. Es larga, muy técnica, con subidas y un poco de adoquín. Las cronos no son mi especialidad, así que espero no perder mucho tiempo”, declaró Adam Yates, máximo candidato al triunfo final. 

El británico, de 33 años, escudero de Tadej Pogačar y que después de ser tercero en el Tour de Francia de 2023 se centra en el Giro (que el año pasado ganó su hermano Simon, recientemente retirado) como gran objetivo de la temporada, dijo que ganar carreras como O Gran Camiño, en la que se estrenan tanto él como el UAE Team Emirates, “nunca” es fácil, pero cree que tienen “un gran equipo” para poder hacerlo. “Nuestro objetivo es ganar la carrera, creo que tenemos un equipo fuerte y vamos a darlo todo para conseguirlo”, apuntó. 

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George Bennett tampoco tiene demasiadas esperanzas en la etapa coruñesa. “Seguro que será un día difícil para mí. Sé que voy a perder mucho tiempo, pero luego quedarán cuatro etapas y las últimas dos creo que serán las que marquen la diferencia para la general”, indicó el oceánico, de 36 años. “Puedo perder hasta dos minutos con él”, dijo en perfecto español señalando a Romeo y haciéndole reír. “Vamos a ver qué pasa porque si llueve también puede marcar la diferencia e igual consigo reducir ese tiempo”, añadió. 

Parecida fue la intervención de Jorgen Nordhagen. “Va a ser una crono muy exigente y probablemente también pierda mucho tiempo. Es un día para tener piernas”, opinó el noruego de 21 años. “¿Hablé bien?”, le preguntaba después a su acompañante. 

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