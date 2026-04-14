Los adoquines sepultan las opciones de Iván Romeo y adornan la primera victoria de Julius Johansen

Julius Johansen, tras cruzar la meta de la primera etapa de O Gran Camiño como vencedor EC

Un doble pinchazo en el tramo adoquinado de O Portiño dilapidó las opciones del principal candidato español a ganar O Gran Camiño. Iván Romeo (Movistar) se dejó en la meta de la Torre de Hércules un minuto y medio con respecto al vencedor, el danés Julius Johansen (UAE), y un buen puñado de segundos con respecto a los otros grandes favoritos.

No era una contrarreloj normal. Directores y ciclistas lo sabían. No es común que los adoquines, esas pequeñas piedras que unos pocos aman, muchos odian y todos, tarde o temprano, acaban sufriendo, protagonicen una contrarreloj. Sí lo es desde hace años, por ejemplo, que las etapas cronometradas tengan pequeñas trampas en forma de subida, cuando en tiempos pretéritos solían ser planas como la palma de la mano. Puede parecer poca cosa la subida desde el Muncyt hasta casi el Monte de San Pedro, aunque desde estas líneas invito a cualquiera a probar a pedalear a lo largo de ese poco más de kilómetro y medio, aunque sea con una BiciCoruña eléctrica, para comprobar que nada más lejos de la realidad. La velocidad de los corredores en Emilio González López apenas superaba los 20 km/hora, cuando la media del vencedor ascendió, ojo, a los 50,765 km/h.

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Fue Julius Johansen, el último en salir, el que se llevó el premio gordo. Etapa, maillot amarillo, liderato por puntos y del gran premio de la montaña. El melenudo danés cubrió los 15 kilómetros del recorrido en 17:43. Sí, parece mentira. Menos de 18 minutos en pedalear desde la Torre de Hércules hasta lo alto de Os Rosais y vuelta. El ciclista de Blovstrød, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes situado 30 kilómetros al norte de Copenhague, estrenó en A Coruña su palmarés profesional. En febrero, su compañero Marc Soler impidió que se hubiese producido en la Vuelta a Murcia. Johansen, de 26 años, triunfó como pistard después de proclamarse campeón del mundo junior de fondo en ruta, en 2017. Fue parte del cuarteto danés de persecución por equipos que se subió al podio de los Campeonatos del Mundo en 2018 (plata) y 2019 (bronce), antes de ceñirse el maillot arcoíris en 2020. La persecución por equipos se disputa en 4 kilómetros. Ahí está una de las clave de su buen desempeño en esfuerzos individuales de corta duración.

Del velódromo –como casi todos los daneses– a la carretera. Johansen corrió dos años en el World Tour (2022-2023) con el Intermarché-Wanty, pero sus resultados –su tercera plaza en el prólogo del Tour Down Under 2023 fue el mejor– le llevaron a vivir en 2024 la cara más amarga del ciclismo. Tras finalizar contrato, no encontró equipo hasta marzo. Firmó por el modesto Sabgal/Anicolor, precisamente uno de los siete equipos portugueses que corren O Gran Camiño, ahora como Anicolor/Campicarn. Dos escalones por debajo del World Tour.

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Johansen arrebató la gloria en última instancia al luso Rafael Reis, precisamente compañero suyo en aquel Sabgal/Anicolor. El portugués asumió el liderato de la carrera con 17:59 cuando quedaban la mayor parte de los primeros espadas por llegar a meta. Al final se quedó con la miel en los labios. Johansen y Reis fueron los únicos ciclistas en pedalear por encima de 50 km/h de velocidad media. Nélson Oliveira puso al Movistar entre los mejores. El gran especialista del conjunto telefónico fue tercero con 18:00.

El minúsculo Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) sorprendió a propios y extraños con su cuarta plaza. El menudo escalador noruego, por debajo de 60 kilos en su peso ideal, apunta alto. Si es capaz de rendir a este nivel contra el crono, su rendimiento en las cuestas que se avecinan los próximos días podría acercarlo al realizado por su compañero Jonas Vingegaard en las dos anteriores ediciones de la ronda gallega.

Julius Johansen, ganador de la primera etapa de O Gran Camiño, en el podio ante la Torre de Hércules CARLOTA BLANCO

¿Y Romeo? El doble pinchazo y su desazón en los casi 6 kilómetros finales le dejaron a 1:29 de Johansen, 1:01 de Nordhagen y 49 segundos del gran favorito al triunfo final, el británico Adam Yates, compañero de Johansen, que fue sexto a 40 segundos de su compañero. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) tampoco desentonó. El italiano fue octavo a 46 segundos. Romeo no fue el único perdedor de la jornada. El neozelandés George Bennett (NSN Cycling Team) se dejó 1:20 con respecto al primer líder de la carrera. Pero sus cualidades cuando la carretera se pone cuesta arriba prometen que dará guerra en los próximos días.

Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) justificó su maillot de campeón de España contrarreloj erigiéndose en el primer ciclista español. El catalán fue duodécimo, a 57 segundos del vencedor, y justo por delante de los mejores elementos del Kern Pharma (Diego Uriarte) y del Euskaltel Euskadi (Txomin Juaristi). El otro conjunto pamplonica, que este año afronta el reto de correr el Tour de Francia, metió en el top 5 a otro de sus hombres fuertes, el checo Jakub Otruba, que únicamente cedió 38 segundos.

Como siempre, la contrarreloj inicial no decide, pero sí define. Ya sabemos quién sí y quién no. Para Romeo y Bennett pintan bastos.