Carlos Canal, el mejor gallego en la primera etapa de O Gran Camiño

El ciclista carballés Tomás Pombo, antes de iniciar la contrarreloj de la primera etapa de O Gran Camiño Lois Novo

El limiano Carlos Canal (Movistar) fue el mejor gallego de la primera etapa de O Gran Camiño, una contrarreloj de 15 kilómetros disputada en A Coruña. El ciclista ourensano obtuvo la decimoctava plaza, a 1:10 de Johansen, y se erigió en el segundo mejor elemento de la formación navarra, solo por detrás de Nélson Oliveira.

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El resto de ciclistas locales quedaron a más de dos minutos del ganador. El cambadés Ángel Sánchez (Tavfer) y el arousán Martín Rey (Burgos Burpellet) acabaron a 2:05, en los puestos 62 y 66, respectivamente. El joven carballés Tomás Pombo, que debutaba con el Movistar, quedó a 2:14 en el puesto 71. El pontevedrés Lois de Jesús (Tavfer) ocupó la posición 91 a 2:52 del líder.

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Por su parte, el santiagués Diego López cerró la clasificación general (puesto 110 a 8:12) por el tiempo perdido a raíz de la dura caída que sufrió entre el Muncyt y las Esclavas debido a la temeridad de una mujer.