Camiño de Lugo: la segunda etapa arranca en Vilalba y finaliza en la playa de Benquerencia

El ganador de la primera etapa de O Gran Camiño, Julius Johansen CARLOTA BLANCO

La segunda jornada de O Gran Camiño 2026 llevará a los 110 participantes de Vilalba a San Cosme de Barreiros, a la famosa playa de Benquerencia, en la etapa conocida como Camiño de Lugo, que tendrá una longitud de 148,6 kilómetros.

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Será la etapa de menor desnivel de las cuatro en línea que completan la ronda gallega. La jornada de este miércoles es la única que no supera los 2.000 metros de ascenso vertical, ya que se queda en 1.933, sobre todo debido a los muchos kilómetros en los que el pelotón rodará por la costa lucense junto al mar Cantábrico. Es por ello que el factor viento también puede jugar un papel importante en el desarrollo de la carrera, ya que además es una zona en la que se suelen dar rachas de cierta intensidad.

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Dos ascensiones serán puntuables para el gran premio de la montaña. La primera, el alto da Gañidoira, que se ascenderá desde la Terra Cha, con mucho menor desnivel y kilometraje que desde Viveiro. Serán 4,6 kilómetros al 4,1% y desde su cima a la meta todavía restarán 123 kilómetros. La segunda, el alto de Noceda, sí puede resultar decisiva, ya que con 2,8 kilómetros al 8,3% promete seleccionar al gran grupo. Desde la pancarta quedarán 21 hasta la llegada y, tras una pequeña bajada, otra subida mucho más tendida que no puntúa para la montaña. La línea de meta se sitúa junto al aparcamiento de praia de Coto, después de serpentear los últimos 3 kilómetros junto al mar desde la punta do Gabito.

Otro punto caliente de la jornada estará en Ribadeo. El sistema de esprints bonificados también promete guerra entre los favoritos, aunque quizá la situación de los mismos en esta jornada no sea la más indicada para que eso suceda. En esta ocasión serán tres esprints puntuables en solo 900 metros: en el kilómetro 115, en el 115,5 y en el 115,9. Habrá 3, 2 y 1 segundo de bonificación para los tres primeros en cruzar la línea en cada uno de ellos.

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El bonus de tiempo también entrará en liza en meta. Como reglamenta la UCI, las etapas contrarreloj no otorgan ese beneficio, pero sí se puede aplicar en las etapas en línea. O Gran Camiño establece 10, 6 y 4 segundos para los tres primeros clasificados en cada etapa.

Los corredores regresarán el jueves a la provincia de A Coruña, que disfrutará de dos jornadas esta vez, para disputar la tercera etapa, entre Carballo y Padrón.