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Ciclismo | O Gran Camiño

La mujer herida tras el impacto con el ciclista Diego López se encuentra ingresada y fuera de peligro

El choque tuvo lugar en el paseo, entre el Muncyt y las Esclavas.

Lois Novo
Lois Novo
14/04/2026 16:44
Ambulancia en el paseo marítimo durante la prueba de O Gran Camiño
Ambulancia en el paseo marítimo durante la prueba de O Gran Camiño
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La primera etapa de O Gran Camiño vivió un suceso poco habitual en las carreras ciclistas, pero que por desgracia se ha dado en algunas ocasiones. Una mujer quedó herida tras un sufrir un fuerte impacto con el corredor gallego Diego López, del equipo portugués Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua. El choque tuvo lugar en el paseo marítimo, entre el Muncyt y las Esclavas, a la altura de la calle Marcela y Elisa.

El accidente se produjo cuando la mujer se coló entre las vallas que, unidas por cintas, delimitaban el recorrido y trataba de cruzar la calzada hacia la acera más cercana al mar, tras pasar la motocicleta de la Guardia Civil que precede al paso de cada corredor en una carrera de estas características. La Policía Local y personal de la organización atendieron de inmediato al ciclista y a la mujer.

Diego López pudo seguir en carrera, aunque el impacto fue de gran magnitud, ya que se produjo en una zona de ligera bajada, en la que el corredor iba acoplado al manillar de triatlón, a más de 50 km/hora. El ciclista santiagués, de solo 18 años, retomó la marcha con algunos rasguños y hematomas y pidió a su director de equipo que le cambiase la bicicleta de contrarreloj por una convencional. Finalizó la etapa en la última posición, a 8:12 del vencedor, el danés Julius Johansen (UAE Emirates Team-XRG).

En pocos minutos, una ambulancia de las desplegadas por la propia carrera llegó al lugar del accidente para atender a la mujer y trasladarla al centro hospitalario aunque su estado no reviste gravedad pese a la contundencia del choque y a la abundante pérdida de sangre a raíz del mismo.

Accidente en O Gran Camiño
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