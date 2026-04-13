La revancha de A Coruña contra Eolo

Imagen de la llegada a la Torre de Hércules en la contrarreloj que abrió la edición de 2024, cuyos tiempos no contaron la clasificación general debido al fuerte viento reinante ARCHIVO DXT CAMPEÓN

O Gran Camiño, la vuelta ciclista a Galicia del siglo XXI, vuelve a A Coruña para devolverle lo que el viento se llevó hace dos años. El temporal que mutiló la contrarreloj inicial de 2024 trae de nuevo la ronda gallega a la capital herculina con exactamente el mismo recorrido y un atraso en las fechas que ayudará a que el clima sea mucho más benigno que en aquella oportunidad.

Las cuatro primeras ediciones de la carrera que recuperó el ciclismo profesional en Galicia tras más de dos decenios se vieron afectadas por las inclemencias meteorológicas. Desde su primera edición, en 2022, O Gran Camiño tuvo que neutralizar alguna jornada. No era febrero buen mes para organizar actividad alguna a la intemperie en nuestra tierra. Por eso, EME Sports, la empresa propiedad del exciclista Ezequiel Mosquera que organiza la carrera, buscó un nuevo lugar en el calendario. La tercera semana de abril, entre la París-Roubaix y la Amstel Gold Race, no sonaba mal.

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El cielo y el viento parecen que van a ser respetuosos con los ciclistas. La predicción es benigna, al menos para la contrarreloj de mañana en A Coruña. Se espera lluvia desde mitad de la madrugada hasta media mañana. La temperatura durante las poco más de dos horas que durará la prueba, pese a la ausencia de sol, estará en torno a los 18 grados. El temido Nordés accionado por el dios Eolo esta vez no entrará en juego. El ligero viento de componente oeste será un fastidio para los corredores en la primera mitad del recorrido, pero les ayudará en su regreso de camino a meta.

Así es el recorrido de la contrarreloj

Porque el circuito es exactamente el mismo que el temporal del 22 de febrero de 2024 dejó a medias. En aquella ocasión, los ciclistas no pudieron utilizar sus cabras y ruedas lenticulares por seguridad y tuvieron que rodar con bicicletas convencionales. El Nordés les hizo volar hacia Os Rosais y en ocasiones les frenó de manera exagerada en su regreso hacia la meta de la Torre de Hércules. Si bien hubo ganador de etapa –el británico Josh Tarling (Ineos)– y se entregaron los primeros maillots de las clasificaciones generales, los tiempos no contabilizaron para la clasificación general.

La carrera saldrá desde el aparcamiento de la Torre de Hércules, para girar rápidamente hacia la derecha y enfilar el paseo marítimo hasta la rotonda del Muncyt. Allí, los ciclistas subirán por la avenida de Labañou hasta el pie de las torres de Os Rosais. De ahí, por Manuel Azaña hasta la plaza Elíptica, con giro a la derecha por Emilio González López, para salir por Simón Bolívar –donde estará el tiempo intermedio del kilómetro 6 y la pancarta del Gran Premio de la Montaña– a la carretera de Os Fortes y bajar a O Portiño. Allí, homenaje a la carrera que precede a la nueva situación en el calendario de la ronda gallega, con un tramo de 2,2 kilómetros de adoquines hasta el Milenium. A continuación, todo el paseo marítimo hasta la antigua cárcel, para subirse al tramo de carril bici que da acceso a la rotonda de Breogán y acabar en lo alto de la subida empedrada hasta los pies de la Torre de Hércules.

Recorrido de la contrarreloj que abrirá la edición 2026 de O Gran Camiño por las calles de A Coruña GOOGLE EARTH/DXT CAMPEÓN

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Un recorrido en el que puede marcar la diferencia la subida de Os Rosais: 1,6 km al 4,4%, con 300 metros al 7% en Emilio González López. Y un recorrido que servirá para promocionar A Coruña en todo el planeta, ya que la retransmisión televisiva de la carrera llega a 170 países.

Tráfico y buses

La disputa de la carrera afectará a diversas zonas de la ciudad, como Monte Alto, Riazor, Labañou, Os Rosais y O Portiño, debido a los necesarios cortes de tráfico para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Las calles en las que tendrá lugar la prueba empezarán a ser cerradas al tráfico a partir de las 11.00 horas. Esta medida también afectará a vías próximas y todo ello obligará a limitar el estacionamiento.

Tranvías también tendrá que realizar cambios en seis líneas de autobús: 3, 3A, 7, 11, 12 y 14. Las paradas que se encuentran a lo largo del recorrido quedarán anuladas. En el caso de las líneas 12 y 14 se establecerá una parada provisional en la calle Manuel Azaña. Igualmente, las ocho estaciones de BiciCoruña que se encuentran en el trazado de la contrarreloj no dispondrán de servicio entre las 11.00 y las 17.30 horas.