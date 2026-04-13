El primer corredor saldrá a las 14.51 y el último lo hará dos horas después

Salida de un participante en la contrarreloj de O Gran Camiño en A Coruña en 2024 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El asturiano Pelayo Merino, del equipo estadounidense Meridian Racing, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a O Gran Camiño 2026 tomando la salida a las 14.51 horas.

Todos los corredores saldrán de minuto en minuto, a excepción de los diez últimos, que lo harán en intervalos de dos. Será a partir de la salida de Aleksandr Grigoriev (Efapel) a las 16.30, al que seguirá Carlos Salgueiro (Tavira, 16.32), Artem Nych (Anicolor, 16.34), Txomin Juaristi (Euskaltel, 16.36), Diego Uriarte (Kern Pharma, 16.38), Martín Rey (Burgos, 16.40), Jakub Otruba (Caja Rural, 16.42), Iván Romeo (Movistar, 16.44), Alessandro Pinarello (NSN, 16.46), Patryk Goszczurny (Visma, 16.48) y Julius Johansen (UAE, 16.50).

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El gran favorito al triunfo final, Adam Yates (UAE), tomará la salida a las 15.52, mientras que George Bennett (NSN) lo hará a las (16.22), justo un minuto después de Carlos Canal (Movistar).

Orden de salida contrarreloj O Gran Camiño 2026

Orden de salida contrarreloj O Gran Camiño 2026

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