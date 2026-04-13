Duelo de generaciones en territorio comanche

Adam Yates celebra la victoria en la novena etapa de la Vuelta a España de 2024 en Granada EFE/JAVIER LIZÓN

Dos nombres marcan la quinta edición de O Gran Camiño, una carrera sin apenas kilómetros llanos, como es menester en esta tierra de verdes montes (que no montañas) y carreteras toboganescas. Dos nombres separados por once años, toda una generación. Iván Romeo, la joven realidad española del Movistar Team, tratará de luchar de tú a tú con un veterano de la talla de Adam Yates, el británico que subió al podio del Tour de Francia de 2023 trabajando para Tadej Pocagar.

Romeo tiene 22 años. Yates cuenta once más en su DNI. Cuando el ciclista de Bury, cerca de Manchester, ganó sin saberlo la Clásica de San Sebastián de 2015 por el atropello a Greg van Avermaet, su principal rival en los próximos cinco días por las carreteras gallegas competía en alevines. “Creo que puedo sentirme a gusto en las carreras de un día y supongo que también en las de una semana que tengan una crono y que a lo mejor no sean muy duras, que no haya excesiva montaña”, reconocía en una entrevista a ABC el vallisoletano tras proclamarse, en 2024, campeón del mundo contrarreloj en categoría sub-23.

A Coruña recupera el recorrido frustrado de 2024 para inaugurar O Gran Camiño Más información

Ese es el escenario al que se enfrenta en los próximos días. Una crono de 15 kilómetros y unas subidas que, aunque exigentes, son cortas en kilometraje. Once puertos puntuables salpican el recorrido de la ronda gallega. Solo dos de ellos, que realmente es el mismo aunque se asciende una vez por cada vertiente, está calificado de 1ª categoría: el alto de Cabeza de Meda. La subida final es mucho más dura (5,1 km al 9,4%) que el primer paso (22,4 km al 4,4%). La ascensión final al Monte Trega, en A Guarda (3,6 km al 7,6%), tiene reservado el duro tramo del empedrado del via crucis, aunque no parece que pueda resultar definitiva por su longitud.

#OGC26



Falabamos uns días atrás da posibilidade de cambios a última hora, e hainos. 🔥TOMÁS POMBO finalmente entra no 7 do Movistar, polo que serán 6 os galegos que formarán parte do pelotón.@Xunta @deporte_galego @Turgalicia @GaliciaCalidade #Xacobeo2027 pic.twitter.com/O2C41O8fy4— O Gran Camiño (@ograncamino_thr) April 13, 2026 "> ">

Adam Yates es el favorito número uno por razones obvias. Tercero en el Tour de 2023, ha sido top 10 de Giro (2017) y Vuelta (2021). En su palmarés figuran victorias en importantes carreras de una semana, como el UAE Tour (2020), la Volta a Cataluña (2021), Tour de Romandía (2023) y Vuelta a Suiza (2024).

Bennett lidera al equipo de Iniesta

Otro de los ciclistas de gran renombre entre los 110 inscritos es el neozelandés George Bennett, uno de los mejores escaladores del mundo un lustro atrás, gregario de lujo del bicampeón en Galicia Jonas Vingegaard en el Visma. Bennett, ya de 36 años, lidera el NSN, el equipo de Andrés Iniesta, aunque su palmarés (cuatro victorias, dos de ellas en campeonatos nacionales en ruta) dista mucho de su calidad sobre la bicicleta. A su lado estará el italiano Alessandro Pinarello (22), incorporado este año del Bardiani CSF, que entró en el top 10 de la última edición de la Tirreno Adriático.

A Coruña será meta de la tercera etapa de la Vuelta a España femenina Más información

El Visma Lease a Bike pedaleará esta tarde por el barrio coruñés de su mismo nombre con un equipo sin primeros espadas. Ganador de las dos últimas ediciones con Vingegaard, acude de nuevo a la cita con un sexteto de perfil bajo. El escalador noruego Jorgen Nordhagen, de 21 años y octavo en el último UAE Tour, puede ser su hombre más indicado para luchar por la general.

La participación española la componen cinco equipos, liderados por el Movistar Team de Romeo, y 36 corredores. Entre ellos figura un hombre que ya sabe lo que es subir al podio de O Gran Camiño. El conquense Jesús Herrada escoltó a Vingegaard en el podio de la segunda edición, en 2023. Tras ocho temporadas en el Cofidis, a sus 35 años se ha incorporado al Burgos Burpellet BH. Entre sus 21 triunfos como profesional figuran tres etapas de la Vuelta a España, una del Dauphiné y la primera edición, en 2019, de la clásica del Mont Ventoux. El Caja Rural, que este año correrá el Tour, acude con varios de sus principales estiletes. Abel Balderstone, Jan Castellón y José Félix Parra apuntan a colocar al conjunto navarro en las posiciones de honor.

Los seis gallegos

En la formación telefónica, la única española de máxima categoría, aparecen dos de los seis gallegos en la salida. El carballés Tomás Pombo (19), fichado este año por el Movistar Academy y que debuta hoy en una prueba profesional tras su séptimo puesto el pasado domingo en la Clásica de Pascua, y el limiano Carlos Canal (24 años). El santiagués Diego López, el pontevedrés Lois de Jesús y el cambadés Ángel Sánchez (en el Tavfer de Gustavo César Veloso) y el arousán Martín Rey (Burgos Burpellet BH) completan la lista de anfitriones que, pese a conocer el terreno, saben que pedalean en territorio comanche.