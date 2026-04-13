Del duelo entre Bahamontes, Gaul y Suárez a las once visitas de la Vuelta

El pelotón sale de María Pita en la Volta a Galicia 1998 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El ciclismo de élite regresa dos años después a A Coruña, donde ha dibujado bellas batallas y un buen número de visitas de la principal carrera nacional, la Vuelta a España.

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Seguramente la mejor competición ciclista que ha habido en la ciudad es el critérium que tuvo lugar en la pista de ceniza del estadio de Riazor en 1959, en el que participaron los ganadores ese mismo año de Tour (Federico Bahamontes), Giro (Charly Gaul,) y Vuelta (Antonio Suárez). El luxemburgués, conocido como ‘el ángel que amaba las montañas, se midió al legendario ‘águila de Toledo’, el primer español en ganar la Grande Boucle. Eran comunes aquellas tournés, giras para disputar carreras en circuito cerrado que en aquellos tiempos reportaban jugosos ingresos a los ciclistas más famosos y a otros más modestos, una vez pasado el mes de julio y la disputa del Tour de Francia.

Riazor fue escenario de tres llegadas de etapa de la Vuelta a Galicia y de otras tantas de la Vuelta a España. El empate también se produce en el total de metas en la ciudad. La carrera gallega llegó a la capital herculina en 1933, 1935, 1945, 1946, 1947, 1955, 1984, 1985, 1989, 1994 y 2024. La ronda española lo hizo en 1936, 1941, 1942, 1947, 1948, 1960, 1982, 1987, 1989, 1993, 1995 y 2014.

Será la cuarta contrarreloj que se dispute en las calles coruñesas. La primera abrió la primera Volta en casi 30 años, en 1984. Fue de solo 4,8 kilómetros y resultó vencedor Pepe Recio (Kelme). La ronda gallega empezó en A Coruña otras dos veces (1991 y 1998) pero como salida de etapas en línea con meta en Lugo y Ferrol, respectivamente. La Vuelta a España empezó en dos ocasiones de la ciudad (1989 y 1993) y en la segunda de ellas lo hizo con una etapa contra el crono de 10 kilómetros. El suizo Alex Zülle (Once) se llevó la victoria en el inicio de la primera Vuelta del Xacobeo, cuya última etapa concluyó en el Monte do Gozo compostelano. La última contrarreloj fue la de O Gran Camiño hace dos años.

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Además, A Coruña fue salida de trece etapas en las diferentes carreras profesionales gallegas y de otras once de la gran prueba española, que además pasó por la ciudad en dos ocasiones más, en una jornada con final en Lugo (1985) y otra con meta en Ferrol (2012). Corredores legendarios como el ya mencionado Zülle, Delio Rodríguez (Vuelta 1941 y Volta 1947), los belgas Eddy Planckaert (Vuelta 1982) y Noel Dejonckheere (Volta 1985), Juan Fernández (Vuelta 1987) o el alemán John Degenkolb (Vuelta 2014) sumaron alguna de sus numerosas victorias en la ciudad herculina.