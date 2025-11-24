La empresa de Andrés Iniesta rescata el Israel Premier Tech, que correrá con bandera suiza

Andrés Iniesta, con una bicicleta de su marca, es un gran apasionado del ciclismo X

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es Andrés Iniesta, junto con Stoneweg, la plataforma de inversión hispano-suiza, se han hecho con el control del equipo Israel Premier Tech, que pasará a denominarse NSN Cycling Team.

Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España", se asegura en el comunicado.

El exfutbolista albaceteño es un apasionado del mundo de las dos ruedas sin motor. Antes de tomar las riendas de este equipo profesional, su empresa también creó una marca de bicicletas, Guaya, especializada en monturas de una de las modalidades en mayor crecimiento en los últimos años, el gravel. Se trata de bicicletas híbridas entre carretera y montaña que permiten circular sin problema por caminos de tierra.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar con el mismo por las continúas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.

El equipo israelí se estaba topando con graves problemas, como los sabotajes que sufrió durante la última edición de la Vuelta a España, que vio recortadas varias etapas debido a las manifestaciones en contra de la participación del equipo. Además, la pasada semana los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife anunciaron que renunciaban a acoger las etapas finales de la Vuelta 2026, dos en cada isla, porque no terminaban de ver clara la desvinculación de la formación del país hebreo.