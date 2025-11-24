Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ciclismo

La empresa de Andrés Iniesta rescata el Israel Premier Tech, que correrá con bandera suiza

El equipo correrá los próximos tres años todo el calendario World Tour y tendrá una estructura totalmente española, con sede en Barcelona y Girona

Agencias
24/11/2025 20:15
Andrés Iniesta, con una bicicleta de su marca, es un gran apasionado del ciclismo
Andrés Iniesta, con una bicicleta de su marca, es un gran apasionado del ciclismo
X

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es Andrés Iniesta, junto con Stoneweg, la plataforma de inversión hispano-suiza, se han hecho con el control del equipo Israel Premier Tech, que pasará a denominarse NSN Cycling Team.

Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

Una protesta en favor de Palestina bloquea el paso del Israel Premier Tech en la Vuelta a España

Más información

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España", se asegura en el comunicado.

El exfutbolista albaceteño es un apasionado del mundo de las dos ruedas sin motor. Antes de tomar las riendas de este equipo profesional, su empresa también creó una marca de bicicletas, Guaya, especializada en monturas de una de las modalidades en mayor crecimiento en los últimos años, el gravel. Se trata de bicicletas híbridas entre carretera y montaña que permiten circular sin problema por caminos de tierra.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar con el mismo por las continúas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.

Cancelan la última etapa y la Vuelta acaba con el pelotón escoltado y 22 policías heridos

Más información

El equipo israelí se estaba topando con graves problemas, como los sabotajes que sufrió durante la última edición de la Vuelta a España, que vio recortadas varias etapas debido a las manifestaciones en contra de la participación del equipo. Además, la pasada semana los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife anunciaron que renunciaban a acoger las etapas finales de la Vuelta 2026, dos en cada isla, porque no terminaban de ver clara la desvinculación de la formación del país hebreo.

Te puede interesar

Thomas Heurtel, en el último partido tras un parón que ha jugado el Básquet Coruña

Superávit raspado del Leyma Coruña después de los parones
Chaly Novo
Las integrantes de la selección durante mientras sonaba el himno español antes del choque con Tailandia

Martita y España buscan su segunda victoria en el Mundial
Raúl Ameneiro
Dani Barcia, golpeando el balón en el Deportivo-Ceuta

LA LUPA | Deportivo 2-1 Ceuta: Los acordes sueltos aún no hacen canción
Xurxo Gómez
Koke Resurrección golpea la pelota durante el encuentro de la jornada 12 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Levante en el estadio Metropolitano

Koke ya es ‘uno de nueve’ al lado de Fran
Lois Novo