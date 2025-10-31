El Red Bull aparta a Lazkano y el Movistar habla de controles negativos del ciclista vasco

Oier Lazkano, durante el Mundial de 2024 RFEC

Oier Lazkano ha sido apartado del equipo Red Bull-Bora después de que la UCI lo suspendiera provisionalmente debido a irregularidades en su pasaporte biológico.

Pocas horas después de que se conociera la decisión, la foto del ciclista español desapareció de la web del equipo.

Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano datan de los años 2022, 2023 y 2024 cuando militaba en las filas del Movistar. El ciclista vasco pasó al Red Bull en 2025 y su última carrera fue la Paris-Roubaix, el 13 de abril. “Conformamos que Oier Lazkano ya no es miembro de nuestro equipo. Ello sigue a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. La investigación de la UCI es de las temporadas 2022 a 2024, antes de que entrara a nuestro equipo”, dijo un portavoz del Red Bull.

Abarca Sports, empresa gestora del Movistar Team de ciclismo, emitió un comunicado en el que defendió que los controles efectuados a Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos.

La empresa comienza haciendo público el texto que ha sido remitido a ella por la propia UCI en el que se explica: "El Panel de Expertos llegó a su conclusión después de la revisión del Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), así como la explicación y la documentación de respaldo proporcionada por el ciclista. Tenga en cuenta que este aviso se le envía porque el Sr. Lazkano López fue contratado por su equipo en el momento de los delitos relevantes identificados en su ABP (es decir, 2022, 2023 y 2024)".

Además, se añade: "En esta etapa y hasta esta notificación, la UCI tuvo que mantener el asunto confidencial más allá de las organizaciones antidopaje según las regulaciones aplicables. Después de revisar la explicación del corredor y la documentación de respaldo, el Panel de Expertos emitió una opinión unánime confirmando su evaluación anterior".

En relación a ese documento Abarca aclara tres puntos: que no tuvo conocimiento de la situación hasta la tarde del 30 de octubre; que durante las tres temporadas de relación contractual de las cinco a las que refiere el estudio de la UCI, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo; y que reitera "con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente" redoblando "con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas" que viene impulsando hasta la fecha.

Lazkano, de 25 años, fue campeón de España en ruta en 2023 y es uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años.