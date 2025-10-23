Tour 2026: De la magia de Montjuic a la épica del Alpe d'Huez

Vingegaard persigue a Pogacar durante la edición de 2025 del Tour de Francia Christophe Petit Tesson

No se recuerda una edición en la que el Tour de Francia comenzara con dos ascensos a la misma montaña y dictara su sentencia con otras dos subidas a la misma cima. El de 2026, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París, ligará la magia de Montjuic, que albergará la meta de las dos primeras etapas, con la épica del Alpe d'Huez, sede de las dos que dictarán la general final de París.

Será la nota curiosa de una edición que los organizadores han querido definir como 'in crescendo', con un inicio ya muy duro, los Pirineos a pocos días de comenzar, la travesía de los cinco macizos del país y una traca final en los Alpes que aglutina buena parte de las dificultades.

Siguiendo la tendencia de las últimas ediciones, el Tour ha relegado la contrarreloj a su mínima expresión, 19 kilómetros por equipos en su primer día en las calles de Barcelona, y 26 individuales para abrir la última semana en los Alpes, la mitad de ellos en ascenso. Insuficiente para que el belga Remco Evenepoel pueda sacar una ventaja decisiva frente al esloveno Tadej Pogacar, que aparece como el máximo favorito para sumar su quinta victoria final y colocarse a la altura de los más grandes: Anquetil, Merkx, Hinault e Indurain.

En su lugar, la montaña cobra protagonismo, y lo hace con etapas más cortas y nerviosas, otro signo de los tiempos que corren, con cinco finales en alto, tres de ellos agrupados en los cuatro últimos días, dos en una de las cimas más míticas de la ronda francesa.

Doblete en Alpe d'Huez

El Alpe d'Huez, en dos versiones diferentes, tendrá la última palabra de la edición, a menos que las diferencias de la general sean estrechas y todo pueda cambiar en la última jornada, que por segundo año consecutivo recupera las tres subidas a Montmartre que en la pasada edición constituyeron un éxito popular.

El viernes 24 será una etapa corta que incluye los ascensos a Noyer y Ornon, pero que dejan todo el suspense para las 21 curvas míticas, con su carga festiva y legendaria. Un total de 5.600 metros de desnivel positivo.

Al día siguiente, víspera del podio final, el Alpe d'Huez será solo la guinda de una jornada "de las más duras de la historia del Tour", según su director actual, Christian Prudhomme.

La Croix de Fer y el Galibier conducirán al pelotón al Col de la Sarenne, que por una carretera escarpada y estrecha, llevará hasta el tramo final del Alpe d'Huez, las cuatro últimas curvas, cinco kilómetros para completar el tercer ascenso de categoría especial de la jornada. Y posiblemente la general.

Antes, los Alpes habrán desplegado todo su esplendor, con la crono en las orillas del lago Leman, una jornada de desgaste en Voiron y un final en alta montaña en Orcieres-Merlette.

Tras las dos jornadas cien por ciento catalanas, el Tour llegará a Francia en la tercera, con final en Les Angles, el primero de los pirenaicos, un macizo muy descafeinado en la edición, con un único final en alto, en Gavernie-Gèdre, 18,7 kilómetros al 3,7 %, previo paso por el Tourmalet, porque los organizadores han querido preservar el suspense hasta el final.

Burdeos, la ciudad más visitada tras París por el Tour, lo recibirá por 83 ocasión antes de atravesar la Dordoña y llegar al Macizo Central marcado por la llegada a Le Lioran, donde el danés Jonas Vingegaard derrotó a Pogacar en 2024.

Rumbo a los Vosgos, con un final en Le Markstein, previo ascenso del Col du Harg, en el que los organizadores tienen puestas muchas expectativas con sus 11,2 kilómetros al 7,3 % de desnivel, y al Jura, donde el Tour descubrirá el Plateau de Solaison, una carretera recién asfaltada que constituye, según Prudhomme, "la montaña más dura de la zona", 11,3 kilómetros al 9,1 %.

Y ya solo quedarán los Alpes, como juez definitivo en una de sus montañas más legendarias.