O Gran Camiño encuentra su sitio entre las clásicas de primavera

El pelotón de O Gran Camiño 2023 bajo la nieve durante la etapa suspendida entre Lugo y Sarria EFE/LAVANDEIRA

La Unión Ciclista Internacional (UCI) aprobó el cambio de fechas de O Gran Camiño, la moderna vuelta ciclista a Galicia renacida en 2022 y que celebrará su quinta edición entre los días 14 y 18 de abril de 2026.

El director de O Gran Camiño, el exciclista Ezequiel Mosquera, mostró su satisfacción por la aprobación del cambio de fechas porque permitirá evitar el elevado riesgo de borrascas y bajas temperaturas que suele afectar a Galicia durante el mes de febrero y que la prueba ya ha sufrido en ediciones anteriores. “Disfrutaremos más, la organización, los ciclistas y los aficionados”, apuntó Mosquera, para quien era necesario que la prueba “avanzase en la temporada” una vez que ya se ha hecho un nombre en el calendario internacional.

La segunda edición, en 2023, estuvo marcada por el frío e incluso la nieve, que obligo a cancelar la primera etapa, entre Lugo y Sarria, y a recortar la tercera, que no pudo ascender el alto de Santa Mariña debido a la peligrosidad de su bajada por el frío ni acabar en el Alto do Castelo, en Rubiá (Ourense), por el viento, y tuvo que instalar su línea de meta a 2,5 kilómetros de la cima. La tercera edición fue la más condicionada por la mala climatología. La primera etapa, una contrarreloj individual de 15 kilómetros en A Coruña, no contó para la clasificación debido al fuerte viento. Los ciclistas tampoco pudieron realizarla en sus bicicletas contrarreloj ni con ruedas lenticulares. La cuarta y última jornada, con meta en el Monte Aloia, tuvo que ser recortada debido a la lluvia y viento. Organización y equipos decidieron establecer la llegada en el primero de los dos pasos previstos por la cima tudense.

En sus inicios, O Gran Camiño se fijó en febrero por ser el periodo en el que podía “sacar la cabeza un poco”, según Mosquera, y encontrar un lugar en la oferta deportiva para los principales equipos del pelotón profesional. Ahora, la ronda gallega pasa a disputarse enmedio de las grandes clásicas de primavera. O Gran Camiño se celebrará la semana posterior a la Vuelta al País Vasco (6-11 de abril), entre dos de las grandes clásicas del calendario —París-Roubaix (12 de abril) y Amstel Gold Race (19 de abril)— y en la semana previa a la Flecha Valona (22 de abril) y Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril).