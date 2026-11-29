Pierre Oriola captura un rebote ante Thanassis Antetokounmpo Lavandeira Jr

La selección española dio el penúltimo paso hacia la Copa del Mundo de Qatar 2027 al ganar por 83-74 a una Grecia que se llegó a Santiago de Compostela con muchas bajas y de va de la capital de Galicia con pie y medio en la eliminación tras la penúltima de las ventanas de clasificación.

Frío arranque de los de Chus Mateo en el Fontes do Sar. Algo muy peligroso contra una selección tan caliente como la helena, que tiró de un viejo rockero, Papanikolau para llevar la iniciativa.

España buscó a Willy Hernangómez, pero la defensa visitante cortó toda línea de conexión. La anfitriona encontró alivio desde la larga distancia. Parra y uno de la tierra, Abalde, nivelaron el marcador, Willy, con un mate asistido por Cárdenas, estableció la primera ventaja (8-6) y Jaime Fernández estiró el parcial hasta doblar al rival (12-6).

La inercia positiva de España la frenó en seco Tolipoulos. Generó diez puntos en sus cuatro primeras acciones: dos triples, una asistencia a Chatzikadis y una media distancia (18-16). La paridad se mantuvo hasta el final del cuarto, completado con un violento mate de Thanassis Antetokoumpo (22-22).

En el inicio del segundo periodo los del Vassilis Spanoulis volvieron a sellar la pintura. Y en esta ocasión los de Chus Mateo no acertaron desde el arco. Tampoco en la defensa a Tolipoulos, que según regresó al parqué anotó dos canasta seguidas que llevaron al seleccionado español a pedir tiempo muerto (26-31).

“Este Tolipoulos está caliente, hay que pararlo”, dijo el técnico madrileño con sus primeras palabras en el minuto de instrucciones.

No enfrió a Grecia otro recién ingresado en el rectángulo, el breoganista Francis Alonso, con un triple desde el costado derecho, ya que le replicó de la misma manera y mismo lugar, en el lado opuesto de la pista, Netzipoglou.

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España insistió con los balones al poste bajo, donde un bosque de brazos ahogó a Oriola. Aunque el de Tárrega al menos pudo forzar algunas faltas de tiro, no estuvo del todo fino desde los 4,60 metros. Sí Juancho, robando el balón a Chatzidakis y finalizando con un mate tras recibir de Jaime Fernández. Tiempo muerto –y sonoro broncazo– de Spanoulis con 34-36.

Y más cabreado se mostró 20 segundos más tarde, cuando volvió a parar de nuevo el partido. El motivo, otra pérdida de Chatzikadis y canasta a la carrera de Abalde.

Jaime Fernández le cogió el truco a Toliopoulos. Con su principal fuente de anotación seca, a Grecia le costó hacer daño en ataque. Se convirtió en un equipo más lento y previsible. Aunque finalmente logró encontrar una fisura, en el poste alto, donde Chatzikadis, haciendo gala de un buen juego de pies, firmó un par de aciertos que mandaron el duelo al descanso en un pañuelo (41-40).

La segunda mitad comenzó con tiros libres de Willy. Anotó el primero y el segundo no tocó la red antes de perderse por la línea de fondo. El madrileño se resarció con un matazo, con la mano izquierda, asistido en pick & roll por Abalde. Cárdenas y Brizuela, con sendos triples, dieron a España la primera renta de dos dígitos del partido (50-40).

Después del tiempo muerto, extrañamente tranquilo, de Spanoulis, Papanikolau anotó un triple, casi sobre la bocina de posesión, pese a una buena defensa de los locales.

Cara y cruz

El mayor de los Hernangómez volvió a experimentar la cara y la cruz. Anotó tras rebote ofensivo y en la siguiente jugada cometió su cuarta falta, con más de cuarto y medio por delante. Su hermano Juancho, también tras un rechace del aro enemigo, y Brizuela, con un un triple, establecieron un nuevo superávit (59-44). Y Spanoulis colocó a sus soldados en zona.

Thanassis Antetokounmpo erró cuatro libres seguidos que podían haberle dado algo más de vidilla a Grecia. La halló en dos fallos sin barrera de Parra, de los que nació una canasta fácil de Tolipoulos, contestada por otra de Abalde que cerró el tercer acto (66-53).

Dos dianas lejanas de Francis Alonso recuperaron la máxima ventaja española (72-55) en los compases iniciales. Aun así, Grecia no bajó los brazos. Imposible habiendo cuenta de lo muchísimo que se estaba jugando.

Los de Chus Mateo perdieron puntería, aunque pudieron alargar algunas posesiones gracias al rebote ofensivo. El reloj era su aliado. Y los triples de Alonso. El tercero, en una jugada con tres rebotes de ataque, supuso tres cuartos de sentencia a falta de cuatro minutos (77-61). Grecia se revolvió, porque hay que matarla dos veces, pero era demasiado tarde. Ni remontó ni pudo mantener el averaje particular, ya que en Atenas había vencido por dos puntos (108-106, tras prórroga).

En los otros partidos del grupo, Georgia venció por 92-78 a Portugal, mientras que Dino Radoncic (13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) se anotó el duelo entre jugadores del Básquet Coruña contra Dmytro Skapintsev (14, 3 y 1). Montenegro venció por 71-77 a Ucrania y sigue contando con opciones de clasificación. La última ventana, entre finales de los próximos febrero y marzo, decidirá, en dos jornadas, las tres selecciones que viajarán a Qatar.