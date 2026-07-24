Lebron James elige a los 76ers para su último baile en la NBA

LeBron James intenta dar un pase en un partido entre Lakers y Warriors. EFE

A sus 41 años y tras cerrar una etapa de ocho años en Los Ángeles Lakers, LeBron James eligió los Philadelphia 76ers para disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA y formar un nuevo súper equipo en el Este para ir a por el anillo junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

Han pasado 25 días desde que LeBron James anunciara su adiós a los Lakers y, tras semanas de reflexión, eligió el ambicioso proyecto deportivo de los 76ers para un último baile en la NBA que podría extenderse hasta 2028.

King James, que cumplirá 42 años en diciembre, firmó un contrato de una campaña con los 76ers que incluye una opción de jugador para el curso 2027-28, según informó su representante a ESPN.

Tenía en la mesa ofertas de un gran número de franquicias, entre ellas los Cleveland Cavaliers, los Minnesota Timberwolves, los Golden State Warriors o los Miami Heat, pero su prioridad era elegir un proyecto que le permitiera tener una última oportunidad de ganar el anillo.

El cuádruple campeón NBA ganó su último título en 2020, con los Lakers en la Burbuja de Orlando, y pese a mantener su alto nivel competitivo, en las últimas campañas ha estado lejos de la pelea por el campeonato.

En los 76ers formará un equipo todopoderoso, con un pívot como Joel Embiid, la explosividad de Tyrese Maxey, el liderazgo del nuevo fichaje Jaylen Brown, incorporado procedente de los Boston Celtics, y jóvenes talentos como VJ Edgecombe y Labaron Philon Jr. Con esta plantilla, LeBron podrá gestionar sus minutos y rol sin la obligación de ser el líder absoluto, sino una pieza de altísimo valor añadido.

Su fichaje por los 76ers altera los equilibrios del Este, en el que en la última temporada los New York Knicks se habían quedado como única real potencia. La franquicia neoyorquina conquistó su primer anillo en 53 años, aprovechando el bajón de unos Boston Celtics sin el lesionado Jayson Tatum en la gran mayoría de la campaña.

Ahora, los 76ers se perfilan como claros favoritos para dominar el Este, por delante de los propios Celtics e incluso de unos Miami Heat que ficharon al griego Giannis Antetokounmpo. Mucho más lejos están los Cleveland Cavaliers o los Detroit Pistons, que habían sido protagonistas en la última temporada regular. LeBron promedió 21 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido en la última temporada vivida con los Lakers.

Tentado con la retirada

James admitió poco después de conocerse la noticia que consideró retirarse al término de la última temporada, pero aseguró que sus ganas de “conquistar otro campeonato” le impulsaron a seguir en la NBA y a firmar por los Philadelphia 76ers. “Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo bien, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido”, dijo el alero en Twitter. “Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme al espejo y decidir si todavía amaba este deporte. Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar”, agregó.

James resaltó que esta fue la primera ocasión en su carrera en la que dispuso de “tiempo de verdad” para valorar qué hacer con su futuro, y fruto de sus reflexiones comprendió que aún tiene ganas de “dar más” al baloncesto y pelear por su quinto campeonato de la NBA. “Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato”. Para finalizar, James aseguró que esta decisión tiene que ver con ganar otro anillo, “no con el dinero ni con la familia”.