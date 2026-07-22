España se reinventa con una convocatoria potente e ilusionante

Mara, De Larrea y Miller en la Summer League de la NBA Thunder/Mavericks/Clippers

El seleccionador nacional, Chus Mateo, ha hecho oficial este miércoles la lista de quince jugadores con la que España afrontará la ventana FIBA del próximo mes de agosto. Una lista ilusionante en la que las grandes novedades son Aday Mara y Baba Miller, que se estrenarán con la absoluta.

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La convocatoria para los choques contra Portugal y Grecia la completan otros trece jugadores que ya saben lo que es ser internacionales con España: Santi Aldama, Izan Almansa, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Hugo González, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio de Larrea, Joel Parra, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta.

Una lista plagada de talento y de ilusión que no hace sino ejemplificar el cambio generacional que se empieza a producir en la selección española. La nueva camada está cada vez más presente y a los ya habituales Hugo González y Mario Saint-Supéry (que ya estuvieron en la última ventana), se unen ahora los recientemente drafteados Aday Mara y Baba Miller.

Tras destacar en la summer league de la NBA con Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clipeers, al igual que Sergio de Larrea con Dallas Mavericks y Hugo González con Boston Celtics, ambos se sumarán ahora al combinado nacional para estrenarse con 'La Familia'.

España se medirá en Zaragoza a Portugal el día 28 de agosto, mientras que el choque con Grecia se disputará tres días más tarde, el 31, en Atenas, ambos con horario aún por determinar. El grupo I, que lidera España con un balance de 5-1, lo completan Ucrania, Montenegro y Georgia.

“Hay una mezcla muy bonita de gente con experiencia y gente muy joven con ganas, todos ellos con un compromiso absoluto. Para mí es muy ilusionante. Con la ilusión con la que vamos a afrontar esto vamos a poder competir con dos grandes equipos. Tenemos el convencimiento de que podemos seguir dando pasos para la clasificación del Mundial", afirmó Chus Mateo.

Por su parte, la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, dijo lo siguiente: "Esta ventana va a ser fundamental para ratificar la clasificación. Es una cita especial porque ambas selecciones están en la misma ciudad. Hacemos un llamamiento a todos los aficionados para que vean de cerca a las estrellas de las dos selecciones. Tengo fe ciega en el seleccionador, en estos seis partidos se ha cargado de razones para tener la tranquilidad de cara al futuro. Ese optimismo que se respira va a ser una característica diferencial para estos años. Estoy ilusionada y me da orgullo ver el compromiso de los jugadores. Creo que muestra la identificación que tienen con el equipo, independientemente de donde estén durante el año, son parte de La Familia".