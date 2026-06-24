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Baloncesto

El Valencia Basket arrolla al Barça y se proclama campeón de la Liga Endesa (84-108)

El conjunto taronja, comandado por Kameron Taylor y Jean Montero, vuelve a asaltar el Palau para zanjar la serie final con un 3-1

Efe
24/06/2026 22:08
Los jugadores del Valencia Basket celebran la victoria al finalizar el cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado ante el Barcelona en el Palau Blaugrana
Los jugadores del Valencia Basket celebran la victoria al finalizar el cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado ante el Barcelona en el Palau Blaugrana
EFE/QUIQUE GARCÍA
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El Valencia Basket se proclamó campeón de la Liga Endesa por segunda vez en su historia tras arrollar este miércoles al Barça (84-108) en el cuarto partido de la final, disputado en el Palau Blaugrana, con la enésima exhibición ofensiva de la temporada.

El alero Kameron Taylor (21 puntos) y el base Jean Montero (23, 18 en la segunda parte y cuatro triples en el tercer cuarto) lideraron la actuación coral del conjunto 'taronja', que rompió el encuentro en el segundo cuarto con un parcial de 0-12 y gobernó el marcador hasta el pitido final.

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Fue el colofón perfecto para la mejor temporada en la historia del club, campeón también de la Supercopa Endesa y semifinalista de la Euroliga, bajo la dirección de Pedro Martínez, el artífice del primer título liguero del club en 2017 y el arquitecto de un equipo de autor, que además de sin complejos en el aspecto ofensivo, ha demostrado tener los mimbres para ser campeón.

En clave azulgrana, el arreón en este final de curso no alcanzó para salvar una temporada, la tercera en blanco, que anticipa una renovación profunda. Hernangómez, Laprovittola, Satoransky, Norris, Fall y Cale, que terminan contrato, y Vesely, que se retira, y el técnico Xavi Pascual ya han anunciado que no seguirán.

Punter, con 26 puntos, y Shengelia, con, 15, lideraron en ataque al Barça, que se vio claramente superado a lo largo de la serie y no pudo reescribir la historia, que advertía que solo el Real Madrid en la temporada 2004-2005 había remontado un 2-1 en una final de la Liga Endesa con el factor cancha en contra.

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Punter, anulado en los dos partidos anteriores, irrumpió a lo grande en el primer cuarto con 12 puntos y, junto a Shengelia (7 en el periodo), capitaneó al cuadro azulgrana, que rendía en ataque, pero atrás era incapaz de contener el torrente ofensivo del Valencia Basket, coral, certero en el tiro y fluido en el juego.

La exuberancia anotadora del asalto inaugural (22-26) dio paso a un segundo cuarto más trabado (30-31, min.15). En este baloncesto de trincheras, el equipo de Pedro Martínez se hizo fuerte en el rebote y apretó atrás para, a la carrera, endosar un parcial de 0-12, espoleado por Cárdenas y Taylor.

El Barça entró en barrena, erró tiros bien trabajados, se quedó casi cuatro minutos sin anotar y sumó cinco puntos en los últimos seis minutos de la primera mitad (35-47, descanso). Y el 0-7 con el que se reanudó el partido, con un triple de Montero y una bandeja plácida de Taylor, auguraba un desenlace infeliz para los azulgranas.

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Más aun cuando Montero, discreto hasta el intermedio, encadenó dos triples más en las barbas de su defensor, arrancando cánticos de 'MVP' de la ruidosa afición visitante (44-62, min.24).

Replicó el Barça con la garra de Shengelia y Vesely, y los triples de Punter, pero nuevamente la incapacidad para frenar el ataque del Valencia Basket, aliñada con los fallos desde el tiro libre, pesó demasiado al cuadro catalán, que encajó tres triples seguidos con aroma a sentencia al cierre del tercer cuarto (64-82).

Lejos de contentarse, el futuro campeón pisó el acelerador a fondo y ensanchó la diferencia más allá de los veinte puntos, frente a un Barça que empezaba a asumir su destino (67-88, min.33), al igual que sus aficionados, que fueron abandonando las gradas, con algún dedo acusador dirigido a la tribuna.

Con el partido roto y el Valencia Basket divirtiéndose sobre la pista, llegó el momento de las despedidas, con ovaciones cerradas a Laprovittola, Vesely y Satoransky en un Palau Blaugrana que por momentos pareció La Fonteta o el Roig Arena, entonando el 'campeones, campeones' para celebrar la segunda Liga en la historia del Valencia Basket (84-108).

Barça 84-108 Valencia Basket

Barça (23+12+29+20): Satoransky (3), Punter (26), Clyburn (6), Shengelia (15), Vesely (12) -equipo inicial-, Cale (-), Laprovittola (10), Parra (10), Hernangómez (-) y Brizuela (2).

Valencia Basket (26+21+35+26): Montero (23), Badio (6), Taylor (21), Key (12), Sako (5) -equipo inicial-, De Larrea (4), Costello (3), Pradilla (6), Cárdenas (7), Moore (19) y Reuvers (2).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados. Señalaron falta técnica al local Vesely (min.8).

Incidencias: cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.411 espectadores.

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