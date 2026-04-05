Aday Mara sube el penúltimo escalón del Olimpo

Mate de Aday Mara durante la semifinal de la NCAA contra Arizona Jayson Scott

Aday Mara sigue en ruta hacia el Olimpo de la NCAA. El zaragozano, hijo de Javi Mara, exjugador del Basketmar coruñés, fue uno de los líderes de Michigan, que en el segundo partido de la Final Four de Indianapolis no tuvo rival en Arizona (91-73) y se medirá por el título a Connecticut.

El jugador que aspira a ser el primer español campeón universitario, no pudo empezar de mejor manera. Anotó la canasta inaugural tras recoger el rechace de un floater de un Eliot Cadeau que en los 20 primeros minutos se tiró hasta los cordones de las zapatillas, aunque dirigió con maestría el ataque de los Wolverines.

El primer sobresalto también llegó pronto. Yaxel Lendeborg, máximo anotador de Michigan, tardó minuto y medio en cometer su segunda falta. Pero su equipo no lo acusó: 10-1 de salida. Mara aportó cuatro puntos más en los cinco primeros minutos (16-5), en los que Michigan robó cuatro balones gracias a defensa muy agresiva.

El líder de Arizona, Jaden Bradley, también tuvo que sentarse con dos faltas. Y entró Lendeborg, que se estrenó con un triple (22-10). Mara, tras rebote de ataque, hizo el 26-10.

En el peor momento, Koa Peat, Motiejus Krivas e Ivan Kharchenkov salieron al rescate de los Wildcats (28-21). Entonces le cayó la tercera falta a Bradley. Y Michigan castigó con dos triples seguidos, de Trey McKenney y Roddy Gayle (38-25). Un acrobático 2+1 de Mara, seguido de un alley-oop con Cadeau y de dos libres del zaragozano abrieron una nueva brecha máxima (45-27). Mara se fue a descansar con 15 puntos en su casillero. El partido lo hizo con 48-32. Y sin noticias de otro de los jefes de Arizona, Brayden Burries (0 de 6 en tiros de campo).

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En el inicio de la segunda mitad, nuevo mazazos mazazos para los Wildcats: séptimo error de Burries, cuarta falta de Bradley, mate de Mara y triple de Lendeborg (53-33).

A partir de aquí, varios minutos de correcalles, con Michigan intentando anotar (demasiado) rápido para matar el partido, y Arizona sin encontrar el camino del aro, misión complicada por la alargada sombra de Mara en la pintura.

Un tiempo muerto recolocó a los Wolverines, que a base de triples mantuvieron su renta por encima de la veintena. Uno de Cadeau sentenció (72-45) todavía con trece minutos por delante.

Actuación estelar

Tiempo en el que Mara siguió sumando, hasta acabar con 26 puntos (11 de 15 en tiros de dos), 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en media hora en el parqué. Con Chus Mateo en la grada. Y para que Lendeborg (11 tantos, con 3 de 3 en triples, en 14 minutos), que se dañó un tobillo en la primera mitad, descansase de cara a la final. McKenney (16, con 4 de 6 desde arco) y Cadeau (13 y 10 asistencias) completaron el póker ganador de Michigan.

El rival de los Wolverines en el partido definitivo será Connecticut, que tuvo que trabajar mucho más para deshacerse, por 71-62, de Illinois.

Un triple del héroe en la final regional, Braylon Mullins (15 puntos), a 52 segundos para el final, mató la primera semifinal cuando los Fightin' Illini se habían colocado a cuatro puntos (59-63).

Tarris Reed (17 y 11 rebotes) fue el máximo anotador de los Huskies, papel que en Illinois desempeñó su estrella, el freshman Keaton Wagler (20 y 8).

Será la séptima final para Michigan, que después de seis sigue sin ganar la NCAA. Ya va tocando. Lo avala un dato: estos Wolverines son el primer equipo de la historia de la March Madness que gana sus cinco primeros partidos en el torneo anotando al menos 90 puntos.