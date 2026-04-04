La hora del unicornio

Aday Mara, durante la final regional contra Tennesse NCAA

Aday Mara, el gigante zaragozano de 20 años, 2,20 metros y que hace de todo en una pista de baloncesto, encara este sábado en Indianapolis, sede de la Final Four del torneo final de la NCAA, el segundo de los tres escalones que pueden convertirle en historia del baloncesto español.

Ya la hizo al meterse con Michigan entre los cuatro mejores del país. Nunca un jugador español lo había logrado. Sí dos jugadoras, Maite Cazorla, con Oregón en 2009, y Helena Pueyo, en 2011 con Arizona.

Precisamente esta última universidad es la rival de los Wolverines en semifinales. En el duelo entre los dos único número 1 de región que siguen en el gran baile. Y ambos podio, en los rankings anuales que establecen Associated Press y los entrenadores, con los Wildcats segundos, justo por delante de Mara y compañía.

Lideró las dos listas (se elaboran, a modo de clasificación nacional, durante la temporada regular) Duke, que gripó en la final de la Este contra Connecticut (2), tras un final increíble de un partido donde los Huskies ganaron por 73-72, con un triple muy lejano desde la bocina y después de remontar 19 puntos en los segundos 20 minutos. Illinois (3), verdugo en la final de la Sur de la Iowa de Álvaro Folgueiras, intentará que el equipo entrenado por Dan Hurley no alcance su tercer partido por el título en cuatro años. En 2023 y en 2024 salió campeón.

En el mastodóntico Lucas Oil Stadium, hogar de los Indianapolis Colts de la NFL y sede de la Superbowl en 2012, se dan cita dos universidades con título y dos sin. Connecticut cuenta con seis, la tercera cosecha más alta de la historia, igualada con North Carolina. Arizona se coronó en el ya lejano 1997.

Aday Mara hace la historia que Álvaro Folgueiras no pudo Más información

Illinois solo ha disputado una final, la de 2005, donde cedió contra North Carolina. Precisamente los Tar Heels fueron el verdugo de Michigan en la célebre final de 1993, la del tiempo muerto de Chris Webber, la cuarta de las seis que han perdido los Wolverines. UCLA (1965), Indiana (1976), Duke (1992), Louisville (2013) y Villanova (2018) también dejaron a Michigan con la miel en los labios.

Aday Mara, hijo de Javi Mara, exjugador del Basketmar coruñés, Yaxel Lendeborg, Morez Johnson, Elliot Cadeau y Trey McKenney forman el núcleo duro de los Wolverines y Brayden Burries, Koa Peat, Jaden Bradley, Ivan Kharchekov y Motiejus Krivas, el de los Wildcats.

Keaton Wagler, base de Illinois, es el jugador de la Final Four con proyección más alta en el próximo draft de la NBA NCAA

En la otra semifinal, que se disputará en primer lugar, UConn también cuenta con cinco jugadores que llevan el peso ofensivo del equipo: Tarris Reed, Alex Karaban, Solo Ball, Silas Demary y el autor del triple ganador ante Duke, Braylon Mullins. Los Fightin' Illini tienen asimismo cinco elementos que promedian dobles dígitos en anotación: el fenomenal freshman (jugador de primer curso) Keaton Wagler, Andrej Stojakovic –hijo del gran Pedja Stojakovic–, David Mirkovic, Kylan Boswell y Tomislav Ivisic.

Wagler es el jugador de esta Final Four con mejores perspectivas de cara al próximo draft. El portal especializado nbadraft.net lo coloca en el puesto ocho, justo por delante de Burries. Peat (26) y Morez Johnson (27) son los otros ubicados en plazas de primera ronda. En segunda aparecen Karaban (40) y Reed (45). Mara figura en la 42 del draft de 2027, una posición que seguramente mejorará si el próximo curso mantiene su progresión.