Aday Mara hace la historia que Álvaro Folgueiras no pudo

Espectacular tapón de Aday Mara en la final regional contra Tennessee NCAA

Veinticuatro horas después de que Álvaro Folgueiras se quedase a las puertas, Aday Mara logró, por fin, lo que nunca antes un baloncestista español: clasificarse para la Final Four del Torneo Final de la NCAA, un terreno que únicamente habían pisado dos jugadoras, Maite Cazorla, que lo hizo con Oregón en 2009, y Helena Pueyo, dos años después con Arizona.

Mara, de 20 años y 2,20 metros, colaboró con 11 puntos, 4 rebotes, 1 robo y 2 tapones, en los 18 minutos que le permitieron jugar sus problemas de faltas, al abrumador triunfo (95-62) de Michigan, primera cabeza de serie de su lado del cuadro, en la final de la región Medio Oeste contra Tennessee (6).

Una soberana paliza, que ya lo era al descanso (48-26), con el mismo MVP del partido del Elite Eight (cuartos de final nacionales), el alero senior (último año académico) Yaxel Lendeborg, autor de 27 tantos, 7 capturas, 4 pases de canasta y 2 tapones. Morez Johnson (12 puntos), Trey McKenney (12) y el propio Mara fueron los otros Wolverines en dobles dígitos de anotación. Ja'kobi Gillespie (21) estuvo muy solo en los Volunteers.

Michigan buscará el pase a la final nacional contra Arizona, el otro número 1 regional que sigue en la March Madness tras la increíble final de la región Este, en la Connectitut (2) noqueó a Duke (1).

Los Blue Devils, con los hijos gemelos del exNBA Carlos Boozer al frente, Cameron (27 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias) y Cayden (15, 5 y 6), mandaron prácticamente de principio a fin y llegaron al descanso ganando por 44-29, una cifra imbatible desde que la NCAA es NCAA: 134-0 en la historia del Torneo Final cuando un primer cabeza de serie domina al final de la primera mitad por más de 14 tantos.

Su máxima renta, ya en la segunda parte, alcanzó los 19. Pero ni así dieron su brazo a torcer unos Huskies que fallaron 17 de sus 18 pimeros triples. Recortaron poco a poco, con Tarris Reed (26 tantos, 9 rechaces, 3 pases de canasta y 4 tapones) tirando del carro en los momentos más duros.

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Y los triples entraron cuando más falta hacía. Dos marcaron el desenlace. De dos jugadores que hasta ese momento habían errado todos sus intentos lejanos. El primero lo firmó Alex Karaban (1 de 6 al final) para poner el 69-70 a 50 segundos para el final.

Tres décimas

Duke puso el balón final en manos de Cayden Boozer. La presión asfixiante de dos jugadores le llevó a pasar largo a uno de los dos compañeros libres cerca de la canasta contraria. Pero fue interceptado, el balón cayó en manos de Braylon Mullins, que combinó con Karaban, este descargó la responsabilidad en el escolta, que se la jugó desde dos metros en campo de ataque y la pasó por el aro limpiamente con solo tres décimas de segundo en el reloj. Fue su única diana lejana. Al quinto intento. La mejor manera posible de certificar la sexta mayor remontada de la historia de la March Madness.

UConn, que alcanza así su tercera Final Four en los últimos cuatro cursos, se jugará el pase al duelo por el título contra Illinois, número 6 de la región Este y verdugo en cuartos de final de la Iowa (9) de Álvaro Folgueiras. Los Huskies se proclamaron campeones en 2023, al vencer a San Diego State, y un año después, superando a Purdue. Un nuevo entorchado los situaría con siete, con lo cual superaría en uno a North Carolina y se colocarían terceros del palmarés, tras UCLA (11) y Kentucky (8).