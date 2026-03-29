El hijo de Stojakovic impide que Folgueiras entre en la historia

Álvaro Folgueiras defiende a Tomislav Ivisic durante la final de la región Sur NCAA

De héroe a desapercibido en 48 horas. Álvaro Folgueiras, capital y decisivo en las dos anteriores rondas de la March Madness, el torneo final de la NCAA, pasó casi de puntillas por la final de la región Sur, que Iowa, noveno cabeza de serie, perdió por 59-71 contra el tercer preclasificado, Illinois.

El ala-pívot malagueño, de 20 años y 2,08 metros, entró mal al partido y luego ya no volvió a entrar. El héroe de los Hawkeyes en el Sweet Sixteen (octavos de final), con el triple ganador, y en el Elite Eight (cuartos de final), con varias acciones clave, incluidos un 2+1 y un mate que certificaron el triunfo contra Nebraska (4), solamente estuvo nueve minutos en pista.

Folgueiras, que ante los Fightin' Illini falló los dos tiros de campo que ejecutó y solo sumó 1 balón recuperado y 1 tapón, se mostró muy duro consigo mismo tras el encuentro. “Me siento mal. No pude entrar al partido. No estuve ni como equipo ni como jugador. Mi entrenador cree que no estaba listo", aunque subrayó que "este mes de marzo fue genial, tuve momentos fantásticos”.

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Bennet Stirtz (24 puntos) sostuvo en el partido a Iowa, aunque sin apenas ayuda, ya que solo otro compañero alcanzó los dobles dígitos, Tate Sage (10), mientras que Illinois, que regresa a la Final Four 21 años después, contó con el tridente formado por el fresham Keaton Wagler (25), Tomislav Ivisic (13) y un vástago ilustre, Andrej Stojakovic. El hijo de Pedja Stojakovic, jugador de, entre otros equipos, los Sacramento Kings, acabó el partido con 17 puntos, tres de ellos en un 2+1 a falta de dos minutos que sacó a los Hawkeyes de rebufo (55-63).

Así, el hito histórico de ser el primer español entre los cuatro equipos que lucharán por el título universitario queda en manos de Aday Mara. Michigan, número 1 de la región Medio Oeste, se la juega este domingo contra el sexto cabeza de serie, Tennessee.

El ganador de esta final regional se medirá en la semifinal nacional al número 1 de la Oeste, Arizona, que dio buena cuenta (79-64) de Purdue (2), en un encuentro donde en las filas de los Wildcats destacaron Koa Peat (20 puntos y 7 rebotes) e Ivan Kharchenkov (18 y 8).

Por su parte, Illinois se jugará el pase al duelo por el título nacional con el vencedor de la final de la región Este, que disputan, también este domingo, dos transatlánticos de la NCAA, Duke (1) y Connecticut (2).