Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
NCAA

El hijo de Stojakovic impide que Folgueiras entre en la historia

El malagueño pasó prácticamente de puntillas por la final regional que Iowa perdió contra Illinois

Chaly Novo
Chaly Novo
29/03/2026 10:25
Álvaro Folgueiras defiende a Tomislav Ivisic durante la final de la región Sur
Álvaro Folgueiras defiende a Tomislav Ivisic durante la final de la región Sur
NCAA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

De héroe a desapercibido en 48 horas. Álvaro Folgueiras, capital y decisivo en las dos anteriores rondas de la March Madness, el torneo final de la NCAA, pasó casi de puntillas por la final de la región Sur, que Iowa, noveno cabeza de serie, perdió por 59-71 contra el tercer preclasificado, Illinois.

El ala-pívot malagueño, de 20 años y 2,08 metros, entró mal al partido y luego ya no volvió a entrar. El héroe de los Hawkeyes en el Sweet Sixteen (octavos de final), con el triple ganador, y en el Elite Eight (cuartos de final), con varias acciones clave, incluidos un 2+1 y un mate que certificaron el triunfo contra Nebraska (4), solamente estuvo nueve minutos en pista.

Folgueiras, que ante los Fightin' Illini falló los dos tiros de campo que ejecutó y solo sumó 1 balón recuperado y 1 tapón, se mostró muy duro consigo mismo tras el encuentro. “Me siento mal. No pude entrar al partido. No estuve ni como equipo ni como jugador. Mi entrenador cree que no estaba listo", aunque subrayó que "este mes de marzo fue genial, tuve momentos fantásticos”.

Álvaro Folgueiras celebran una canasta en el partido contra Nebraska

Álvaro Folgueiras vuelve a vestirse de héroe contra Nebraska

Más información

Bennet Stirtz (24 puntos) sostuvo en el partido a Iowa, aunque sin apenas ayuda, ya que solo otro compañero alcanzó los dobles dígitos, Tate Sage (10), mientras que Illinois, que regresa a la Final Four 21 años después, contó con el tridente formado por el fresham Keaton Wagler (25), Tomislav Ivisic (13) y un vástago ilustre, Andrej Stojakovic. El hijo de Pedja Stojakovic, jugador de, entre otros equipos, los Sacramento Kings, acabó el partido con 17 puntos, tres de ellos en un 2+1 a falta de dos minutos que sacó a los Hawkeyes de rebufo (55-63).

Así, el hito histórico de ser el primer español entre los cuatro equipos que lucharán por el título universitario queda en manos de Aday Mara. Michigan, número 1 de la región Medio Oeste, se la juega este domingo contra el sexto cabeza de serie, Tennessee

El ganador de esta final regional se medirá en la semifinal nacional al número 1 de la Oeste, Arizona, que dio buena cuenta (79-64) de Purdue (2), en un encuentro donde en las filas de los Wildcats destacaron Koa Peat (20 puntos y 7 rebotes) e Ivan Kharchenkov (18 y 8).

Por su parte, Illinois se jugará el pase al duelo por el título nacional con el vencedor de la final de la región Este, que disputan, también este domingo, dos transatlánticos de la NCAA, Duke (1) y Connecticut (2). 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álvaro Folgueiras defiende a Tomislav Ivisic durante la final de la región Sur

El hijo de Stojakovic impide que Folgueiras entre en la historia
Chaly Novo
Álvaro Folgueiras celebran una canasta en el partido contra Nebraska

Álvaro Folgueiras vuelve a vestirse de héroe contra Nebraska
Chaly Novo
Álvaro Folgueiras, tras anotar el triple de a victoria

Álvaro Folgueiras noquea a la defensora del título
Chaly Novo
Bam Adebayo, con un cartel que imita el icónico de Wilt Chamberlain

Bam Adebayo firma ante los Wizards 83 puntos, la segunda anotación más alta de la historia de la NBA
Chaly Novo