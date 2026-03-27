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NCAA

Álvaro Folgueiras vuelve a vestirse de héroe contra Nebraska

El ala-pívot malagueño fue decisivo en el tramo final del encuentro del 'Sweet Sixteen' donde Iowa tumbó al cuarto cabeza de serie de su región

Chaly Novo
Chaly Novo
27/03/2026 09:56
Álvaro Folgueiras celebran una canasta en el partido contra Nebraska
Álvaro Folgueiras celebran una canasta en el partido contra Nebraska
Jim Brentford
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Cuatro días después de poner su nombre en el centro de los focos, Álvaro Folgueiras ha vuelto a hacerlo. El malagueño fue de nuevo el héroe de Iowa, la cenicienta del baile de la March Madness, torneo final de la NCAA, en el que su equipo tumbó a Nebraska, cuarta cabeza de serie de la región Sur, para plantarse en la Elite Eight (cuartos de final).

El canterano del Unicaja, y doble medallista (una plata mundialista y otra europea) con selecciones españolas de formación, rescató a los Hawkeyes en unos dos últimos minutos mágicos. Dos rebotes en defensa, muy bien peleados, un 2+1 de pillo y, para cerrar su show, y el partido, un matazo por encima de un rival.

Los Cornshuskers, liderados por un Pryce Sandfort en estado de gracia (25 puntos, con un 6 de 10 de triples que llegó a ser un 6 de 8) y por Braden Frager (16), dominaron durante los primeros 38 minutos, aunque con rentas no demasiado amplias. 

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Iowa tomó la delantera a falta de menos de dos minutos. Y ya dentro del último Folgueiras aprovechó un tremendo error de Nebraska, cuatro jugadores en pista al hacer mal un cambio. Echó a correr hacia la canasta rival, encaró el aro, anotó una bandeja contra tabla, recibió falta y convirtió el adicional. Tres puntos que colocaron el marcador en 74-68 para el noveno favorito de la región Sur, el segundo equipo con ranking más bajo en este Sweet Sixteen (octavos de final).

Por si quedaba alguna duda, el ala-pívot malagueño rubricó el segundo upset consecutivo de Iowa con un mate, remontando la línea de fondo y hundiendo el balón en la red por encima de Berke Buyuktuncel.

Folgueiras acabó el partido con 16 puntos (4 de 4 en tiros de dos, 2 de 3 en triples y 2 de 3 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias y 3 robos en 29 minutos pista. Bennett Stirtz (20 y 4 pases de canasta) y Tate Sage (19, 3 y 8 capturas) formaron el Big Three de los Hawkweyes, que se jugarán un billete a la Final Four contra Illinois.

Los Fightin' Illini, terceros preclasificados de la Sur, se deshicieron por 65-55 del segundo y subcampeón el año pasado, Houston. Andrej Stojakovic (hijo del gran Pedja) aportó 13 puntos a un triunfo que colideró junto con Keaton Wagler (13 y 12 rebotes) y David Mirkovic (14 y 10).

En la región Este, Purdue, tercer cabeza de serie, acabó con el sueño del undécimo, Texas, que mandó en el marcador hasta los últimos segundo. En el último, con solo siete décimas en el reloj, firmó Dailyn Swain el palmeo que hizo el definitivo 79-77. Los Boilermakers se medirán en la final regional al número 1, Arizona, que trituró (19-88) al cuatro, Arkansas, con Brayden Burries (23 puntos) y Koa Peat (21) al volante. 

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Agencias