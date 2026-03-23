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NCAA

Álvaro Folgueiras noquea a la defensora del título

El ala-pívot malagueño de la universidad de Iowa anotó el triple de la victoria ante la de Florida | Aday Mara también sigue adelante con Michigan

Chaly Novo
Chaly Novo
23/03/2026 17:14
Álvaro Folgueiras, tras anotar el triple de a victoria
Álvaro Folgueiras, tras anotar el triple de a victoria
NCAA
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Álvaro Folgueiras, malagueño y canterano del Unicaja, se convirtió en el nombre propio de la la segunda tanda de partidos de la segunda de la March Madness, el torneo final de la NCAA, al dar el triunfo (73-72) a Iowa contra la defensora del título, Florida.

Folgueiras, ala-pívot de 20 años y 2,08 metros, marcó el paso de los Hawkeyes, novenos cabeza de serie de la región Sur. Cuando tuvo que irse al banquillo con cuatro personales, a casi un cuarto de hora para el final, Iowa dominaba por diez puntos. Cuando el andaluz regresó, los Gators, primeros favoritos, mandaban por cinco.

A pesar de que sus equipo no llegó a irse en ningún momento del partido, sí estuvo contras las cuerdas. Isaiah Brown convirtió dos libres a falta de ocho segundos. Cuatro después, el malagueño, solo en la esquina derecha, clavó el triple del 73-72, sellado con un balón perdido, de manera grotesca, por Xaivian Lee.

Folgueiras acabó el partido con 14 puntos y 5 rebotes en 18 minutos en pista. Promedia 14,0 y 4,5 en la March Madness, tras registrar 8,5, 3,8 y 2,3 asistencias en la temporada regular.

También sigue en el baile otro español, Aday Mara. Y también siendo protagonista. El zaragozano, de 20 años, 2,21 metros e hijo de un jugador del Basketmar coruñés, Javi Mara, es uno de los líderes del número 1 de la región Medio Oeste, Michigan.

Aday Mara, durante el partido entre Michigan y Saint Louis
Aday Mara, durante el partido entre Michigan y Saint Louis
NCAA

Mara, que al igual que Folgueiras tiene una plata mundialista con España sub-17 y una continental con la sub-18, firmó 16 tantos, 5 rechaces, 5 pases de canasta y 4 tapones en el triunfo por 95-72 frente a Saint Louis (8). En primera ronda, el pívot maño registró 19, 7, 6 y 3 contra Howard (16).

Los Wolverines se medirán en el Sweet Sixteen (octavos de final) a Alabama (4), que en segunda ronda noqueó a Texas Tech (5) por 90-65. Por su parte, Iowa se las verá con el cuarto favorito de su región, Nebraska, que superó por 74-72 a Vanderbilt (5). 

Tanto Folgueiras como Mara juegan en su segundo equipo distinto en la NCAA. El andaluz comenzó su aventura universitaria en la muy modesta Robert Morris, donde militó los cursos 2023-24 y 2024-25, los mismos en que Mara defendió los colores de la prestigiosa UCLA, la universidad que más títulos atesora, once (1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1995). 

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efe / redacción