Bam Adebayo firma ante los Wizards 83 puntos, la segunda anotación más alta de la historia de la NBA

Bam Adebayo, con un cartel que imita el icónico de Wilt Chamberlain Jerry Wexler

Que la fase regular de la NBA ya no es lo que era, lo sabe cualquiera que preste la más mínima atención a la, pese a todo, mejor liga de baloncesto del planeta. Pero solo en el contexto actual, donde cada partido no importa, se pueden producir hechos como el de este miércoles: Bam Adebayo firmó 83 puntos en el triunfo de los Heat contra los Wizards (150-129).

El interior de la franquicia de Florida se hace así un hueco en la historia de la NBA. Supera los 81 tantos de Kobe Bryant el 22 de enero de 2006, en un partido contra los Raptors, y se ubica en el podio que dominan los 100 de Wilt Chamberlain el 2 de marzo de 1962, en la victoria (169-147) de los San Francisco Warriors ante los New York Knicks.

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, dos más que los Wizards, uno de los peores equipos de la competición. Al descanso llegó con 43. El objetivo de superar a Kobe estaba ahí. Sumó 20 en el tercero. Y en el cuarto, cuando los visitantes hicieron un amago de defenderle, con dos contra uno e incluso tres contra uno, lo único que lo lograron fue facilitarle la tarea mandándole continuamente a los 4,60 metros.

Nada más y nada menos que 43 libres, de los que pasó por el aro 36, lanzó Adebayo, que también se cascó un gris 7 de 22 en triples (intentó uno más que el resto del equipo) y un normalucho, para un interior, 13 de 21 en lanzamientos de dos. Aliñó su noche mágica con 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Wilt Chamberlain, en una de las imágenes más icónicas de la historia de la NBA Pat O'Clansey

“El último cuarto no fue un partido de baloncesto de verdad”, dijo Brian Kefee, entrenador del conjunto capitalino. Su homólogo de los Rockets, Ime Udoka, tampoco fue excesivamente benévolo: “Vi que solo anotó siete triples, pero 40 tiros libres o algo así, lo cual lo dice todo... Y los Wizards”.

Sea como fuere, Adebayo, que estaba promediando 20 puntos por encuentro, ya está en Olimpo anotador de la NBA junto con Wilt Chamberlain y Kobe Bryant. El colosal pívot firmó un 36 de 63 en tiros de campo y un 28 de 32 en libres, en una época en que, pese a lo abultadísimo del marcador de aquel partido, se jugaba menos posesiones que la NBA actual. Y no existía el triple.

La Mamba Negra, por su parte, registró un 21 de 33 en tiros de dos, un 7 de 13 desde la larga distancia y un 8 de 20 desde los 4,60 metros. Los Lakers vencieron aquella noche a los Raptors de José Manuel Calderón por 122-102.

Chamberlain posee también la cuarta mejor anotación (78) y comparte la quinta (73, que registró dos veces) con David Thompson (en 1978) y y Luka Doncic (en 2024). Wilt the Stilt reaparece en el sexto puesto del ranking, con 72, por delante de un cuarteto con un punto menos formado por Elgin Baylor (1960), David Robinson (1994) y dos jugadores en activo, Donovan Mitchell (2023) y el actualmente de baja Damian Lillard (2023).

Kobe Bryant, en su noche mágica de 2006 Jim Kapzinski

A las siete decenas justas llegaron el propio Chamberlain (1963) y otros dos que siguen jugando, Devin Booker (2017) y Joel Embiid (2024). A un punto se quedó Michael Jordan en un duelo entre los Bulls y los Cavaliers en 1990.

El tope de Stephen Curry es 62, logrado en 2021; el de Shaquille O'Neal, 61, en 2000, al igual que el de LeBron James (2014) y Nikola Jokic (2025). Mientras que Larry Bird se quedó en un máximo de 60 (en 1985).