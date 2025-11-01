Hugo González gana presencia en el triunfo de los Celtics en Philadelphia

Hugo González, durante el partido copero contra los Sixers NBA

Los Celtics acabaron con el invicto de los Sixers al doblegarlos por 108-109, con más protagonismo de Hugo González, que colaboró al triunfo con 5 puntos, 5 rebotes (3 ofensivos), 2 asistencias y 2 robos en 15 minutos.

Tras estrenarse ante el público del TD Garden, el rookie madrileño, número 28 del último draft, debutó en el torneo copero. Jaylen Brown (32 tantos) lideró el tercer triunfo seguido del equipo de Boston, que estuvo a punto desperdiciar una ventaja máxima 24 puntos en el segundo cuarto.

La otra cara de la moneda española la representó Santi Aldama. Los Grizzlies del canario sucumbieron por 112-117 contra los Lakers, en los que Luka Doncic reapareció a lo bestia: 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. El internacional español registró 7 tantos, 10 capturas, 3 pases de canasta y 1 balón recuperado.

Los vigentes subcampeones ligueros, los Pacers, siguen sin ganar tras cinco partidos disputados. En el último cedieron por 108-128 ante unos Hawks sin Trae Young y comandados por Jalen Johnson (23 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias).

Justo al contrario marchan los Bulls, que, liderados por Josh Giddey (32 puntos, 10 rechaces y 9 asistencias), subieron el 5-0 a su casillero al vencer por 135-125 a los Knicks.

Nikola Jokic (21 tantos, 14 capturas y 9 asistencias) también se quedó a las puertas del que habría sido su quinto triple-doble seguido en un inicio de temporada, algo nunca logrado. Los Blazers, equipo entrenado por Tiago Splitter –jefe de Carles Marco la temporada pasada en el París Basketball–, se impuso a los Nuggets por 109-107, gracias a dos libres convertidos por Jerami Grant a falta de 1,4 segundos.

Además, los Raptors asaltaron el campo de los Cavaliers (101-112) con una brillante actuación de Brandon Ingram, RJ Barrett y Jamison Battle, con 20 puntos por cabeza.