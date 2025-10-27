Hugo González no anota en su primer partido como titular

Acción defensiva de Hugo González contra los Pistons ESPN

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, fue titular con los Celtics, pero se quedó sin puntos en la derrota por 119-113 sufrida por su equipo en el campo de los Pistons.

González, canterano del Real Madrid, se convirtió en el segundo jugador más joven en salir de titular con la camiseta de los Celtics, detrás de Jayson Tatum.

El alero fue titular a los 19 años y 263 días y Tatum lo hizo con 19 años y 228 días. 'JT', ahora uno de los mejores jugadores de la NBA, pero baja todo el año por una lesión en el tendón de Aquiles, se estrenó con 14 puntos y 10 rebotes en 2017.

González había disputado sus primeros minutos en la NBA el pasado viernes, cuando metió 6puntos y capturó 4 rebotes en la derrota sufrida contra los Knicks en el Madison Square Garden. En Detroit, el madrileño acabó con 1 rebote, 2 robos y 1 tapón en 18 minutos en pista.

Los Celtics, campeones en 2024 y una de las grandes potencias del Este el año pasado, siguen sin ganar en esta temporada (0-3).

Sin Tatum hasta el próximo curso, dejaron salir piezas clave como Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y Al Horford.

Jaylen Brown fue el líder anotador en Detroit, con 41 puntos. En los Pistons, Jalen Duren aportó 24 y 17 rebotes, Cade Cunningham metió 25 y Ausar Thompson contribuyó con 21 y 12 capturas.

Un esguince en un dedo impidió a Luka Doncic jugar con los Lakers en una jornada en que los Cavaliers se sobrepusieron a 40 puntos de Giannis Antetokounmpo y en la que Jaime Jáquez se llevó un derbi latino ante Karl-Anthony Towns.

Lesión de Doncic

Los Lakers jugaron contra los Kings sin poder contar con Doncic, baja al menos por una semana, ni con LeBron James, quien convive con un problema de ciática. Y pese a ello ganaron por 120-127.

En Cleveland, los Cavs ganaron por 118-113 a los Bucks pese a los 40 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias de Giannis Antetokounmpo. Donovan Mitchell y Evan Mobley, con 24 tantos cada uno, lideraron el ataque local.

Jaime Jáquez aportó 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en la victoria de los Heat contra los Knicks (115-107) y se llevó el duelo latino contra Karl Anthony-Towns (15 tantos y 18 rechaces). El máximo anotador de los Heat fue Norman Powell, con 29 puntos.

Los Spurs siguen contando sus partidos por victorias. Pese a llegar a desperdiciar 26 puntos de ventaja en el tercer período, se impusieron a los Nets del español Jordi Rodríguez con otro recital de Victor Wembanyama: 31 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 6 tapones.

Homenaje a Popovich

En los prolegómenos del primer partido del año como locales, los Spurs colgaron al lado de las camisetas retiradas de leyendas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili un estandarte con el apodo de Gregg Popovich, 'Pop', y el número 1.390, como las victorias conseguidas por el histórico técnico con el equipo de San Antonio.

Entre los demás resultados de la jornada, los Hornets destrozaron (139-113) a los Wizards a domicilio con 88 puntos en la segunda mitad para triunfar por 139-113. LaMelo Ball guio a los locales con un triple-doble: 38 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias

Los Timberwolves se impusieron por 114-110 a los Pacers, pero perdieron por lesión, en el tendón de la corva, a Anthony Edwards tras tan solo tres minutos en pista.

Por su último, los Mavericks evitaron su tercer peor arranque desde 2017 y, tras perder sus dos primeros encuentros, estrenaron su casillero de victorias con un 139-129 ante los Raptors. Cooper Flagg, número 1 del último draft, metió 22 puntos (8 de 14 en tiros de campo).