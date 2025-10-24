Cincuenta y cinco gana, cincuenta pierde

Shai Gilgeous-Alexander anotó 55 puntos contra los Pacers Emily Smith

Solo dos partidos en la jornada de la NBA. Ambos con prórroga y jugadores alcanzando el medio centenar de puntos.

Shai Gilgeous-Alexander hurgó en las heridas de los Pacers en la reedición de las últimas Finales, y lideró la victoria por 141-135 de los Thunder con 55 puntos tras una nueva doble prórroga.

Por primera vez en la historia de la NBA, una franquicia disputa dos tiempos extra en sus primeros dos partidos de la temporada. OKC venía de un agónico triunfo 125-124 frente a los Rockets.

El MVP Gilgeous-Alexander, que había metido 35 puntos ante los Rockets, vivió la mejor noche anotadora de su carrera, fruto de un quince de 31 en tiros de campo. También consiguió ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos.

Los Pacers, que el pasado junio se rindieron ante los Thunder en unas Finales decididas en el séptimo partido, disputaban su primer encuentro de la temporada. Lo hicieron sin Tyrese Haliburton, que en el capítulo decisivo de la battala por el anillo se rompió el tendón de Aquiles y estará fuera toda la temporada.

Otros protagonistas del gran camino del año pasado dieron un paso al frente: Bennedict Mathurin (36 puntos y 11 rebotes) y Pascal Siakam (32 puntos y 15).

Curry anula a Gordon

Aaron Gordon firmó 50 puntos (10 de 11 en triples) en la visita de los Nuggets a los Warriors, pero el equipo californiano se llevó una gran victoria (137-131) por tras pasar por la prórroga.

Los Nuggets saboreaban la victoria en el Chase Center, pero Stephen Curry se rebeló con 35 de sus 42 puntos entre la segunda mitad y la prórroga.

Curry anotó los últimos 13 puntos de los Warriors en el cuarto período y un total de 16 seguidoscontando la prórroga. Acabó con 6 de 12en triples, 8 de 8 en libres, 6 rebotes, 7 asistencias y 3 robos.

Los Nuggets, que iniciaban su temporada, desperdiciaron la magnífica noche de Gordon. Metió 50 puntos, con 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 desde el arco. También atrapó 8 rebotes.

Nikola Jokic empezó con triple-doble: 21 puntos, 13rebotes y 10 asistencias, aunque con flojos porcentajes de tiro.