Ola de arrestos en el mundo del deporte de la canasta

Chauncey Billups, técnico de los Balzers, durante un partido Erik S. Lesser

Las últimas horas han sacudido al mundo del baloncesto en forma de arrestos. Y no de uno cualquiera, sino de tres destacados profesionales: un jugador y un entrenador de la NBA y un árbitro de la Euroliga.

Terry Rozier, base de los Heat, y Chauncey Billups, técnico jefe de los Blazers, han sido detenidos por las autoridades estadounidenses por presuntas apuestas ilegales en la mejor liga de baloncesto del mundo, informan medios estadounidenses. Además de Rozier y Billups, otras cuatro personas habrían sido arrestadas.

La detención del base del equipo de Miami se habría producido después de que los Heat fuesen derrotados por los Magic en su primer partido de la nueva temporada, en el que Rozier no jugó.

Rozier estaba bajo sospecha desde que en 2023 fuesen detectadas una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron su entonces equipo, los Hornets, y los Pelicans.

Billups fue campeón como jugador con los Pistons y es miembro del Salón de la Fama de la NBA. Hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a un exjugador de la NBA, Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.

Crimen organizado

Por otra parte, el árbitro serbio Uros Nikolic fue detenido en un gran operativo policial en Belgrado, bajo sospecha de pertenecer a un grupo criminal organizado acusado de cometer graves delitos.

En el registro del apartamento del árbitro, según informa Blic, se encontraron unos 250.000 euros en efectivo, varios lingotes de oro y relojes de lujo.

Nikolic, de 39 años, fue detenido junto con otras nueve personas. “Se sospecha que (Nikolic) es el apoyo financiero de las actividades del clan de Vracar”, dijo el ministro de Policía, Ivica Dacic. El clan de Vracar es un grupo criminal acusado de delitos graves como asesinatos, intentos de asesinato, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero.

Nikolic es árbitro de Euroliga desde 2019 y su trayectoria incluye la participación en las Final Four 2020-21 y 2023-24, donde dirigió los encuentros por el tercer puesto entre el Olimpia y el CSKA Moscú en la primera de ellas, así como el Olympiacos-Fenerbahce en la segunda.

Recientemente, en la segunda jornada de la temporada 2025-26, arbitró Real Madrid-Olympiacos en el Movistar Arena el pasado 2 de octubre, donde los blancos se impusieron 89-77.