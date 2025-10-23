Flojo inicio de Aldama, KO de los Nets y sin minutos Hugo González

Santo Aldama defendiendo en el partido contra los Pelicans NBA

La puesta en acción de los tres españoles en la NBA –Eli John Ndiaye sigue en el ‘filial’ de los Hawks– no fue la mejor.

Únicamente cantó victoria Santi Aldama, aunque su aportación al éxito de los Grizzlies contra los Pelicans (128-122) fue bastante magra: 5 puntos (2 de 7 en tiros de campo), 6 rebotes y 2 tapones en 24 minutos en pista.

Ni un segundo pisó Hugo González la del TD Garden, donde sus Celtics cedieron por 116-117 ante los Sixers de un gran Tyrese Maxey (40 tantos, con 7 de 9 en triples). Su compañero VJ Edgecombe firmó 34 tantos, la tercera anotación más alta en el debut de un rookie en la historia de la competición. Solo Wilt Chamberlain (43 en 1959) y Frank Selvy (35 en 1954) arrancaron mejor que el número 3 del último draft.

Además, los Nets de Jordi Fernández cayeron por 136-117 ante los Hornets de Brandon Miller (25 puntos), Miles Bridges (18 y 11 rebotes) y LaMelo Ball (20 y 8 pases de canasta).

Wemby reaparece a lo grande

Del resto destaca la paliza de los Spurs a los Mavs en el derbi texano en Dallas (92-125), donde Victor Wembanyama firmó 40 puntos, 15 rebotes y 3 tapones en su primer partido tras uperar una trombosis que le hizo perderse la segunda mitad de la temporada 2024-25. En los locales, el número 1 del útimo draft, Cooper Flagg, debutó como profesional con 10 tantos (4 de 13 en tiros de campo) y 10 capturas.

La era Mike Brown, nuevo técnico de los Knicks, comenzó al ritmo de sus tres estrellas: Jalen Brunson (23 puntos), OG Anunoby (24) y Karl-Anthony Towns (19 y 11 rebotes), líderes del triunfo por 119-111 contra los Cavaliers.

Los Bucks impusieron su ley (133-120) ante los Wizards impulsados por Giannis Antetokounmpo (37 tantos y 14 rechaces), en el regreso a Milwaukee de su ex mejor socio, de Khris Middleton (23 puntos).