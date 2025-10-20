Interrogadas doce personas por la muerte del conductor del bus de afición del Pistoia

En la imagen se aprecia el agujero hecho por el ladrillo lanzado por un ultra del Rieti Emiliano Grillotti/EFE

Las autoridades italianas han interrogado a doce personas, entre ellas un menor de edad, como posibles sospechosas de la muerte del segundo conductor del autobús que transportaba a la afición del Pistoia, quien falleció por el impacto de un ladrillo lanzado al parecer por un hincha del Sebastiani Rieti.

Raffaele Marianella, de 65 años, falleció en la madrugada del lunes cuando una facción radical de la afición del Sebastiani tendió una emboscada al bus que transportaba a los seguidores del Pistoia tras el duelo disputado en Rieti, que se saldó con victoria visitante.

Los seguidores del Sebastiani esperaron escondidos a la entrada de la autopista Rieti-Terni y comenzaron a apedrear el vehículo en marcha hasta lanzar un ladrillo que rompió el cristal y golpeó directamente a Marianella, que en ese momento no conducía el bus.

Los informes iniciales sugieren que el fallecido, que se encontraba en el asiento contiguo al conductor, recibió el impacto en la arteria carótida, por lo que los operarios sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Las autoridades italianas identificaron y llevaron a comisaría durante la noche a 12 personas, entre las que se encontraba un menor de edad, para interrogarlas y esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía de Rieti abrió inmediatamente una investigación por homicidio voluntario agravado, tal como confirmó este lunes el fiscal jefe, Paolo Auriemma.

Ahora, los investigadores trabajan en la extracción del ADN del ladrillo que causó la muerte, en la revisión de imágenes de los aledaños y en la triangulación de teléfonos móviles para poder ubicar a los aficionados en la zona del crimen.

Indignación general

La muerte de Marianella ha causado conmoción en Italia y la condena total de los políticos del país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó lo sucedido como "demencial". "Una noticia terrible que deja sin palabras. El ataque al autobús de los aficionados del Pistoia Basket, que le costó la vida a un conductor golpeado con un ladrillo, es un acto de violencia inaceptable y demencial", afirmó.

"Expreso mi más sentido pésame a la familia de la víctima y mi solidaridad con quienes han sido testigos de esta tragedia. Confío en que los responsables de este acto cobarde y criminal sean identificados y llevados rápidamente ante la justicia", añadió en su cuenta de 'X'.

También el Ministro de Deportes, Andrea Abodi, condenó el acto de "criminales" que nada tienen que ver con el deporte.

"¿Pero cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta noche cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida y estos criminales están a años luz de los valores deportivos", señaló

Tanto la Federación Italiana de Baloncesto como los dos clubes que disputaron el partido, correspondiente a la segunda categoría italiana, condenaron los hechos y mostraron sus condolencias a los familiares de Marianella.