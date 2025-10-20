El hambre de Doncic, los récords de LeBron y OKC como equipo a batir: la NBA abre el telón

Los Lakers de LeBron y Doncic aspiran a destronar a los Thunder Caroline Brehman/EFE

El hambre de Luka Doncic, en su primera temporada completa en los Lakers; los récords de un LeBron James listo para hacer historia con su año 23, y unos Thunder como defensores del anillo y el equipo a batir marcan el regreso de la NBA, que echa a andar este miércoles con un OKC-Rockets y un ‘clásico’ Lakers-Warriors.

Era el 22 de junio cuando los Thunder del MVP Shai Gilgeous-Alexander ponían las manos en su primer anillo tras ganar en Oklahoma City a los Pacers el séptimo y decisivo partido de las Finales.

Cuatro meses después, la NBA echa a andar con una nueva temporada repleta de estrellas hambrientas de gloria, encabezadas por Doncic, pero también los Nuggets del serbio Nikola Jokic, los Warriors de Stephen Curry y Jimmy Butler, o los Rockets de su nueva estrella Kevin Durant.

En el Este, con la gran incógnita de unos Celtics que no podrán contar con Jayson Tatum, baja todo el curso por la lesión en el tendón de Aquiles sufrida en los pasados playoffs, y que dejaron salir a Jrue Holiday y a Kristaps Porzingis, equipos como los Knicks o los Bucks ven opciones de llegar lejos.

Porque los ‘orgullosos verdes’, pese a seguir contando con líderes como Jaylen Brown y Derrick White –y el novato español Hugo González, que ha dado una muy buena imagen en la pretemporada–, han apostado por liberar espacio salarial esta campaña pendientes del regreso de Tatum.

Otra salida sonada de Boston es la del veterano pívot Al Horford, que en su décimo novena campaña como jugador profesional defenderá el escudo de los Warriors, su quinto equipo NBA tras Hawks, Celtics, Sixers y Thunder.

Vuelve Embiid

El equipo de Philadelphia vive pendiente del estado de salud de Joel Embiid, que a mediados del presente mes volvió a pisar parqué tras superar una nueva lesión de rodilla que le tuvo en el dique seco durante ocho meses. Paul George, Tyrese Maxey forman con el camerunés uno de los Big Three de la competición.

Tras meses de especulaciones, Giannis Antetokounmpo se quedó en los Bucks, que perdieron a Damian Lillard e incorporaron a un pívot de perfil alto, Myles Turner, uno de los protagonistas de la gran temporada de los Pacers.

Con la salida de Turner y la lesión en el tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton, la franquicia de Indiana parte bastante lejos de las otras candidatas del Este a llegar la meta.

Existe gran expectación en Texas por el debut de los Rockets de Durant, que acordó el pasado domingo una extensión de contrato de dos años y 90 millones de dólares. ‘Durantula’ se integra en una plantilla joven y de talento en la que también están el escolta Amen Thompson y el pívot turco Alperen Sengun.

A pocos kilómetros de distancia, en Dallas, los Mavericks han recuperado la ilusión. Tras dejar salir a Doncic, ganaron la lotería del draft pese a tener solamente un 1.8 % de probabilidades y pudieron elegir en el número 1 al deseado Cooper Flagg.

El alero, formado en la universidad de Duke, el talento más brillante del baloncesto universitario estadounidense, se suma a un equipo que recupera a Kyrie Irving tras una lesión de cruzado y que confía en la completa recuperación de Anthony Davis.

La representación española este curso está integrada, además de Hugo González, por un Santi Aldama que renovó contrato con los Grizzlies. Además, será la segunda temporada de Jordi Fernández en el banquillo de los Nets, que siguen en fase de ‘refundación’.