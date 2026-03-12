Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Atletismo

Duplantis salta 6,31 metros y vuelve a dejar pequeños los límites humanos

El sueco bate por decimoquinta vez el récord del mundo de salto con pértiga

Agencias
12/03/2026 22:16
El sueco Armand Duplantis supera el listón sobre 6,31 metros en Uppsala para establecer un nuevo récord del mundo de salto con pértiga
El sueco Armand Duplantis celebra su nuevo récord del mundo de salto con pértiga en Uppsala con 6,31 metros
EFE/FREDRIK PERSSON
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El sueco Armand Duplantis ratificó su condición como el mejor pertiguista de todos los tiempos, tras batir este jueves su propio récord del mundo imponerse en la Mondo Classic, la reunión que se celebra en su honor en la ciudad sueca de Uppsala, con una altura de 6,31 metros.

Un impresionante salto que permitió a Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, mejorar en un centímetro la anterior plusmarca universal que el mismo poseía con un registro de 6,30 metros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quien es el indiscutible 'rey' de la especialidad, en una temporada en la que el saltador escandinavo, de 26 años, se había mostrado más gris de lo habitual.

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al firmar el segundo mejor salto de todos los tiempo, al superar el pasado 28 de febrero los 6,17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo, tras Duplantis, tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde 'Manolo' tras imponerse con una marca 6,06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6,20.

Karalis se derrite en el cara a cara

Actuaciones que parecían convertir al saltador heleno en un rival temible para Duplantis en su reunión más querida, la Mondo Classic de Uppsala, donde el escandinavo compite ante su público.

Un duelo que tanto Duplantis como Karalis parecieron rehuir en la primeras alturas, ya que si el sueco se estrenó en el concurso con un salto válido de 5,65 metros, el griego no se estreno hasta los 5,80.

Debut preocupante para el pertiguista heleno que tuvo que esperar a su segundo intento, un anticipo de lo que ocurrió con los 6,00 metros, que Emmanouil Karalis no logró franquear, tras fallar en sus tres intentos.

Fallos que convirtieron al noruego Sondre Guttormsen, que el pasado sábado saltó en Rouen 6,06 metros, en el principal rival de Duplantis, que tras superar a la primera los 5,90 metros puso el listón en los 6,08 metros.

Una altura que Guttormsen, que luchaba contra sus propios límites, no pudo superar, pero sí Armand Duplantis, que con la victoria ya asegurada se lanzó en busca de un nuevo récord del mundo.

Duplantis bate el récord de mundo por decimoquinta ocasión

Para ello el sueco, de 26 años, situó la barra en 6,31 metros, un centímetro más que cuando el pasado mes de septiembre adornó el título de campeón del mundo con una nueva plusmarca universal.

UPPSALA (Sweden), 12/03/2026.- Sweden's Armand Duplantis jumps 6.31 and sets a new world record during the pole vault gala Mondo Classic at the IFU arena in Uppsala, Sweden, 12 March 2026. (Salto con pértiga, Suecia) EFE/EPA/FREDRIK PERSSON SWEDEN OUT
El sueco Armand Duplantis supera el listón sobre 6,31 metros en Uppsala para establecer un nuevo récord del mundo de salto con pértiga
EFE/FREDRIK PERSSON

Una marca del futuro que Duplantis convirtió este jueves en Uppsala en presente tras superar a la primea un listón que pese a quedarse cimbreando no acabó cayendo para regocijo del sueco y su afición.

Salto que permitió al escandinavo batir por decimoquinta ocasión el récord del mundo desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Escenario de los Mundiales en pista cubierta que se disputarán a finales del presente mes de marzo y en los que Armand Duplantis buscará su cuarto título de campeón del mundo bajo techo, quien sabe si con otro nuevo récord universal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El sueco Armand Duplantis supera el listón sobre 6,31 metros en Uppsala para establecer un nuevo récord del mundo de salto con pértiga

Duplantis salta 6,31 metros y vuelve a dejar pequeños los límites humanos
Agencias
El ideal gallego

Jaël Bestué destroza el récord de España de 200 metros de Sandra Myers en 1990
EFE
El ideal gallego

España mantiene las esperanzas intactas de alcanzar el podio
Redacción
El ideal gallego

Fallece el corredor que estaba grave tras participar en el Movistar Madrid Medio Maratón
EFE