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Pere Varias deja su cargo como seleccionador nacional de hockey sobre patines

La decisión llega tras un Mundial en el que España quedó por segunda vez en 33 años fuera de las tres primeras posiciones

Agencias Barcelona
05/11/2026 13:16
Pere Varias, en el banquillo de la selección
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El seleccionador masculino Pere Varias y la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) han acordado poner fin, de mutuo acuerdo, a su vinculación profesional tras dos temporadas al frente del combinado nacional, según ha anunciado este jueves el ente federativo en un comunicado.

El técnico catalán llegó al cargo en septiembre de 2024 como sustituto de Guillem Cabestany, que puso fin a su etapa al frente de la selección después de proclamarse campeón del mundo al derrotar a Argentina (1-2) en la final disputada en Novara (Italia).

Los resultados de las dos últimas grandes citas internacionales, en las que España defendía el título, han marcado el desenlace de su etapa. El combinado español terminó en cuarta posición tanto en el Europeo disputado en verano de 2025 en Paredes (Portugal) como en el Mundial celebrado este año en Asunción (Paraguay), quedándose fuera del podio en ambas competiciones.

En el campeonato continental, España no quedó entre las tres primeras por primera vez en 75 años. En el Mundial, por su parte, el cuarto puesto de Asunción supone la segunda ocasión desde 1993 en la que el equipo nacional acaba fuera de las tres primeras posiciones, después de que también lo hiciera en 2022, en San Juan (Argentina).

Asimismo, Varias, que también ejercía como director técnico de hockey patines, dejará este cargo a finales de año, según precisa el comunicado de la RFEP, que le agradece su "trabajo, dedicación, profesionalidad y compromiso" durante esta etapa.

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