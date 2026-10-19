El Breogán de O Grove triunfa en el Cidade da Coruña de dragon boat

Imagen de una de las pruebas del Cidade da Coruña de dragon boat Moebius

El Club Breogán de O Grove se impuso en el Cidade da Coruña de piragüismo de la modalidad de dragon boat, tras una gran actuación en la pista Barrie de la Maza, donde acumuló 310 puntos, superando a dos excelentes equipos como el Cidade de Lugo (214 unidades) y el Bolboretas herculino (191).

La jornada fue espectacular, con una gran actividad en las modernas instalaciones del Marina Coruña desde las ocho de la mañana. El cierre de la jornada fue realmente emocionante cuando los dos equipos femeninos de A Coruña, el Bolboretas y el Auga, pusieron en valor el acto de las Flores, tradicional cuando un evento de estas características se celebra al socaire de estas fechas reconocidas universalmente, como días muy especiales, para las deportistas BCS.

Los jueces, que realizaron un gran trabajo, se vieron obligados por las circunstancias (cerca de 70 equipos participantes) a poner en funcionamiento seis calles por primera vez, lo que supuso que cada vez que se cambiaron los componentes de una tanda, fueron 72 deportistas los sustituidos por otros tantos; ello provocó que en los pantalanes flotantes de espera se reunieran dos centenares de palistas.

Breogán, Cabanas KDM y Mar de O Grove coparon el podio de Veteranas Femeninas que abrió la jornada, con doce tripulaciones en liza. Tras esta prueba se disputó el Open Veteranos, con segundo oro para el Breogán, plata para el Mar de O Grove y el bronce para Cabanas KDM. El tercer capítulo llevó a lo más alto del podio a un equipo de la ciudad anfitriona, el Bolboretas, que se impuso por delante del Cidade de Lugo y del otro club herculino, el Auga, en una competición femenina que contó con once barcos en el agua.

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El Poio-Pescamar ganó en Open Senior, por delante del Cabanas y del Breogán. Mientras que en Paracanoe PD3, el Bolboretas repitió victoria, secundado por el Cidade de Lugo, plata, y el Auga. A continuación entraron en la pista los Mixtos Veteranos, con triunfo del Breogán, seguido del Cabanas y del Mar do Grove. En Mixtos Senior, se coronó el Cabanas, por delante del Poio-Pescamar de Pontevedra y del omnipresente Breogán.

Los jueces estuvieron capitaneados por Bárbara Vázquez, el internacional Eddie Freire, Javier Ameneiro, Brais Casas y Jessica Penela. Siendo el Juez principal Saray Lema, y la responsable de datos Sabela Castro, ayudada por Montserrat Fernández y Juan Casas.

Los medallistas del Cidade da Coruña posaron para la cámara Pedro Seaone Prado

El multitudinario acto de clausura estuvo presidido por el concelleiro de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, que estuvo acompañado por el de Deportes, Manuel Vázquez. Resaltó la participación como deportista del recién elegido presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, el olímpico Fredy Bea, que fue un palista más defendiendo sus colores.