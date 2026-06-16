Alfredo Relaño inaugura este miércoles el Foro Martín Ferrand

Alfredo Relaño EFE

El diario DXT Campeón ha querido celebrar sus 30 años de existencia creando un espacio para compartir experiencias y conocimiento sobre periodismo deportivo. Este foro recibe el nombre de un periodista coruñés, Manuel Martín Ferrand, cuya carrera profesional quedó marcada por su extraordinaria capacidad para emprender desde la innovación diversas iniciativas periodísticas en prensa, radio y televisión. Su legado resulta indispensable para comprender la evolución del periodismo español contemporáneo.

Alfredo Relaño Estapé (Madrid, 1951) es uno de esos referentes del periodismo deportivo y por esa razón ha sido el elegido para abrir el Foro Martín Ferrand, esta tarde a las 19.30 horas. La cita es en el Salón de Actos de la ONCE (Cantón Grande, 3, A Coruña), con entrada libre hasta completar aforo. El acto consistirá en una conversación de Alfredo Relaño con Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, y Juan L. Cudeiro, director de DXT Campeón y subdirector editorial de El Ideal Gallego.

Alfredo Relaño abrirá el día 17 el Foro Martín Ferrand Más información

La idea, que cuenta con la colaboración de Turismo de A Coruña y Marina 30, es exponer a través de la trayectoria y el conocimiento que atesora Alfredo Relaño la evolución del periodismo deportivo en España durante las últimas décadas. Pocas personas pueden tener la capacidad y la visión de Relaño para hacerlo.

El periodista madrileño ha transitado por diversas tareas y formatos para dejar un sello inconfundible. Lo hizo al frente de la sección de deportes de El País, donde creó el célebre cuadernillo de los lunes, un suplemento que revolucionó la prensa escrita al diseccionar la jornada del fin de semana con crónicas pausadas, análisis tácticos profundos y un diseño limpio que dignificó el género. Tras esa aportación, Relaño fue el cerebro de la puesta en marcha del programa El Larguero en la Cadena SER, de la innovadora redacción deportiva de Canal+ –y de la hasta entonces nunca vista realización de sus partidos de fútbol en directo–, y asumió la dirección del diario As durante casi dos décadas. A este bagaje agrega, además, una gran producción bibliográfica que glosan diferentes historias del mundo del deporte.

Relaño ha ejercido influencia como pocos lo han hecho en el periodismo deportivo español. Se formó en las viejas redacciones y supo adelantarse al tiempo para entender qué era lo que necesitaba el consumidor. Su experiencia es un gran punto de partida para el Foro Martín Ferrand, que se abre a profesionales y aficionados y que en próximas fechas anunciará la presencia en A Coruña de nuevos invitados.

Un homenaje a un referente del periodismo en todo tipo de formatos

Manuel Martín Ferrand (A Coruña, 1940-Madrid, 2013) fue un visionario, un periodista total, referente y autoridad en todo tipo de formatos, de ahí que la primera tanda de invitados al foro que lleva su nombre cuente con referentes de la información que cambiaron la manera de contar las cosas en prensa, en radio y en televisión.

Martín Ferrand fue el número uno de su promoción en Periodismo. Trabajó inicialmente en Diario de Cadiz y Pueblo, antes de dar el salto a las ondas en Radio Popular de Madrid. De ahí, a la televisión, en 1960, primero como redactor de informativos y después como presentador y director de numerosos programas entre 1966 y 1981, incluido el mítico ‘Siempre en domingo’.

Tras su salida de TVE, en 1981 se incorporó a la Cadena Ser y un año después fundó Antena 3 Radio, siendo a posteriori director general de Antena 3 Televisión.