Alfredo Relaño abrirá el día 17 el Foro Martín Ferrand

Alfredo Relaño

En el trigésimo aniversario de su fundación, DXT Campeón abre un espacio para compartir experiencias y conocimiento sobre periodismo deportivo. Se trata de un foro que además se bautiza con el nombre de Manuel Martín Ferrand, periodista coruñés fallecido en 2013, que se caracterizó por su extraordinaria capacidad para emprender desde la innovación diversas iniciativas periodísticas tanto en prensa, radio como televisión. Su legado resulta indispensable para comprender la evolución del periodismo español contemporáneo

Martín Ferrand fue un visionario, un periodista total, referente y autoridad en todo tipo de formatos. Por eso la primera tanda de invitados al foro que lleva su nombre y que pone en marcha este diario tenía que contar con referentes de la información que cambiaron la manera de contar las cosas tanto en prensa, en radio como en televisión y de alguna manera hicieron su mismo camino.

Alfredo Relaño Estapé (Madrid, 1951) es uno de esos referentes en los que fijarse y por eso abre el Foro Martín Ferrand el próximo miércoles 17 de junio a las 19.30 horas. La cita es en el Salón de Actos de la ONCE (Cantón Grande, 3, A Coruña), con entrada libre hasta completar aforo, y consistirá en una conversación de Alfredo Relaño con Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, y Juan L. Cudeiro, director de DXT Campeón y subdirector editorial de El Ideal Gallego.

La idea, que cuenta con la colaboración de Turismo de A Coruña y Marina 30, es exponer a través de la trayectoria y el conocimiento que atesora Alfredo Relaño la evolución del periodismo deportivo en España durante las últimas décadas. Pocas personas pueden tener la capacidad y la visión suya para hacerlo. Relaño ha transitado por tareas y formatos para dejar un sello al frente de la sección de deportes de El País donde fue el creador del célebre cuadernillo de los lunes, un suplemento que revolucionó la prensa escrita al diseccionar la jornada del fin de semana con crónicas pausadas, análisis tácticos profundos y un diseño limpio que dignificó el género. Tras esa aportación, Relaño fue el cerebro de la puesta en marcha del programa El Larguero en la Cadena SER, de la innovadora redacción deportiva de Canal + y asumió la dirección del diario As durante casi dos décadas. Agrega además a este bagaje el de una gran producción bibliográfica en libros, muchos de ellos enciclopédicos, que glosan historias del deporte.

Relaño ha influido en el periodismo deportivo español como pocos lo han hecho, creció en las viejas redacciones de periódico y supo situarse por delante del tiempo para entender que era lo que necesitaba el consumidor de información deportiva. Sus vivencias son un gran punto de partida para el Foro Martín Ferrand que se abre así tanto a profesionales como a todo tipo de personas interesadas en el mundo del deporte y su relación con los medios de comunicación y que en próximas fechas anunciará la presencia en A Coruña de nuevos invitados.