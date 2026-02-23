Top 10 | Museos deportivos más visitados del mundo

Imagen del FC Bayern Museum, el tercer museo deportivo más visitado del mundo, solo superado por los de FC Barcelona y Real Madrid FC BAYERN MÜNCHEN

El Deportivo inaugura este martes el primer museo dedicado a su historia. Un estreno esperado dada la riqueza de vivencias y la longevidad de un club que está en el año de su 120º cumpleaños.

En otras latitudes mucho más turísticas y con otros clubes y asociaciones de una dimensión planetaria llevan décadas mostrando al mundo lo que hará el Deportivo desde este martes. Aunque no todos los museos deportivos del mundo publican sus datos de visitas y en muchos casos no se distingue entre museo y tour del estadio, esta es una muestra bastante fidedigna para aproximarnos a los diez más visitados de todo el orbe.

10. FIFA Museum y Mondo Milan Museum

Comparten la décima posición con un cuarto de millón de visitantes anuales. El museo de la FIFA, situado en Zúrich (Suiza), donde se encuentra la sede del organismo rector del fútbol mundial cumplirá 10 años esta semana, el día 28. El museo del AC Milan fue realizado por Mediapro Exhibitions, empresa que había recibido el visto bueno por parte del Deportivo para hacer su museo en 2017, antes de la recalificación de la deuda por parte de Hacienda que llevó al club a paralizar el proyecto.

9. National Baseball Hall of Fame and Museum

En Estados Unidos, el béisbol derrota al baloncesto y al fútbol americano. Al menos en lo que a visitas a sus museos se refiere. El concepto hall of fame (salón de la fama) lo instaura este deporte en el lejano 1939. Además de ser una exhibición de material, trofeos y demás memorabilia, anualmente introduce a varios jugadores, técnicos, directivos y árbitros. El de la MLB, que se encuentra en Cooperstown (entre Nueva York y Syracuse) recibe unas 300.000 visitas anuales, por los 208.000 de la NFL y los aproximadamente 200.000 de la NBA.

Top 10 | Victorias del Dépor por encima del minuto 90 Más información

8. National Football Museum

El museo del fútbol inglés se levanta en el centro de exposiciones Urbis, en el centro de la ciudad de Manchester. Pese a la popularidad alcanzada en las últimas décadas por Manchester United y Manchester City, el National Football Museum, con 316.000 visitantes, supera a ambos clubes.

7. Liverpool FC Museum & Stadium Tour

La mística de Anfield y la leyenda del Liverpool superan todo lo posible de superar en su ciudad, incluido a The Beatles. Si la exposición permanente dedicada al legendario grupo musical ronda el cuarto de millón de visitantes al año, el museo y tour del LFC alcanza nada menos que los 400.000.

6. Museo River

Ligeramente por encima del Liverpool, con 410.000 visitas, aparece el museo del Club Atlético River Plate bonaerense. Inaugurado en 2009, como no podía ser de otra manera compite ferozmente con el de su archienemigo Boca Juniors por ser el más visitado de la capital argentina. Los ‘millonarios’, aunque por poco, pierden ante los ‘xeneizes’.

5. Musée Olympique

El pasado año pasaron por él 432.000 personas. Los Juegos Olímpicos continúan siendo el evento deportivo más seguido del mundo, aunque la localización de su museo no ayuda en demasía a que ocupe la posición del movimiento olímpico a nivel de seguimiento global. Se encuentra en Lausana (Suiza), donde está la sede del COI, que ronda el millón de pernoctaciones al año, la décima parte de las que tuvieron Barcelona y Madrid en 2025.

Top 10 | Temporadas más goleadoras del Deportivo en Segunda División Más información

4. Museo de la Pasión Boquense

Entre 450.000 y 500.000 personas de afluencia tuvo de media en el año 2024 el museo del Club Atlético Boca Juniors, que no ofrece cifras exactas pero sí publicó esa horquilla. Sea realidad uno u otro dígito, le otorga al club auriazul la cuarta posición de este top 10. Inaugurado en 2001, fue entonces el primer museo temático de fútbol de todo el continente americano.

3. FC Bayern Museum

El museo del gigante del fútbol alemán cierra el podio de este ranking. El FC Bayern Museum atrajo el último año nada menos que a 520.000 visitantes que le llevan al puesto número uno de Alemania, pese a que Múnich es la tercera ciudad más visitada del país, superada por Berlín y Hamburgo.

2. Tour Bernabéu

La reforma del estadio del Real Madrid lo ha convertido en uno de los primeros estadios de Europa ‘americanizados’. El Tour Bernabéu, por supuesto, ha resistido al avance de los tiempos, ya que reporta 1,3 millones de entradas vendidas al año al club blanco. En la capital de España solamente le superan dos centros de exposiciones: el Museo del Prado (3,5 millones) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1,6 millones).

Top 10 | Mejores campañas del Deportivo a domicilio Más información

1. Barça Stadium Tour & Museum

Pese al tremendo trabajo y desembolso que ha supuesto desmontarlo y montarlo dos veces en los últimos tres años debido a las obras del Camp Nou, no ha perdido el número uno de esta clasificación mundial. Un millón y medio de personas pasan cada año por el museo del club azulgrana pese a que la ciudad española que recibe más turistas es Madrid.